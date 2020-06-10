Общество
ТАССФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Политика
Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости 14:25
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal
Kinonews.ru 04:11
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 14:08
Происшествия
В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре
Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Здоровье
Федеральные эксперты оценят ситуацию с коронавирусом на Камчатке
Сегодня, 11 июня, на Камчатку из Москвы прибудут специалисты, которые оценят обстановку с распространением новой короновирусной инфекции в регионе и помогут медучреждениям с организацией лечения пациентов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в пресс-службе депутата Госдумы Ирины Яровой.
Камчатка-Информ 15:37
Происшествия
В Подмосковье задержан криминальный авторитет Вася Бандит
В Подмосковье задержан криминальный авторитет по прозвищу Вася Бандит - вор в законе, который занимал высшее положение в преступной иерархии на протяжении 27 лет.
Газета.Ru 12:20
Здоровье
В состоянии эффекта: первые партии «Авифавира» получат 35 регионов
Всем хватит 35 регионов России получат "Авифавир" в ближайшее время, сообщили "Известиям" в компании "ХимРар" и РФПИ.
Известия 17:01
Армия и оружие
Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта
Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
Взгляд.ру 06:18
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Общество
СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде
Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
РБК 17:50
Общество
Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx
Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными.
Ведомости 11:00
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца
Таганский суд Москвы отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова до 9 августа в рамках дела о смертельной аварии в Москве.
Невские Новости вчера в 15:01
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Игры
Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne
На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
Культура
Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини
Изначально американская сценаристка, продюсер и шоураннер сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис планировала заменить актрису.
Киноафиша России 02:18
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине
У актера есть взрослый сын Кирилл от экс-супруги Алисы Шер. Но на днях он решил рассказать о своей нынешней любимой женщине.
RuNews24.ru 05:50
Общество
В России будет создана глобальная сеть из беспилотников
Москва, 10 июня 2020, 10:46 — REGNUM В России прорабатывается создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов и беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.
REGNUM 03:46
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28