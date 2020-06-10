Общество

ТАССТАССФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян

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ФСБ обнародовала видео задержания террористов в Симферополе

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ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе

Пятый канал07:52

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС07:46

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

РИА Новости07:45
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
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Кино

Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal

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Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
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Происшествия

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
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Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
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Федеральные эксперты оценят ситуацию с коронавирусом на Камчатке

Сегодня, 11 июня, на Камчатку из Москвы прибудут специалисты, которые оценят обстановку с распространением новой короновирусной инфекции в регионе и помогут медучреждениям с организацией лечения пациентов, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в пресс-службе депутата Госдумы Ирины Яровой.
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Происшествия

В Подмосковье задержан криминальный авторитет Вася Бандит

В Подмосковье задержан криминальный авторитет по прозвищу Вася Бандит - вор в законе, который занимал высшее положение в преступной иерархии на протяжении 27 лет.
Газета.Ru 12:20
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Здоровье

В состоянии эффекта: первые партии «Авифавира» получат 35 регионов

Всем хватит 35 регионов России получат "Авифавир" в ближайшее время, сообщили "Известиям" в компании "ХимРар" и РФПИ.
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Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта

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Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
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Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

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СМИ сообщили о падении ракеты вблизи посольства США в Багдаде

Ракета упала вечером в среду в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от посольства США.
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Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

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Украденную дверь «Батаклана» с работой Бэнкси нашли в Италии

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Общество

Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx

Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными.
Ведомости 11:00
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Армия и оружие

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца

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Бывший голкипер ЦСКА Помазан продолжит карьеру в минском «Динамо»

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne

На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
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Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

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Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
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Культура

Шоураннер сериала «Бэтвумен» оправдалась за замену главной героини

Изначально американская сценаристка, продюсер и шоураннер сериала «Бэтвумен» Кэролайн Дрис планировала заменить актрису.
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

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Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине

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В России будет создана глобальная сеть из беспилотников

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