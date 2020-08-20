ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
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В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину. Руководили операцией, по данным Центра общественных связей ФСБ, глава департамента контрразведки СБУ Руснак и руководитель 5-го управления ДКР СБУ Поклад.В источнике
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СБУ назвала фейком сообщение ФСБ о пресечении попытки похитить ополченца Донбасса
Комсомольская правдавчера в 13:25