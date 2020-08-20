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Вести.Ru
Вести.Ru

ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса

В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину. Руководили операцией, по данным Центра общественных связей ФСБ, глава департамента контрразведки СБУ Руснак и руководитель 5-го управления ДКР СБУ Поклад.В источнике
С чего всё началось
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины», — сказано в информации, размещенной на сайте
 ФСБ.
Znak.com04:48
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RT на русском

ФСБ пресекла попытку похитить лидера народного ополчения Донбасса

RT на русском02:53
Интерфакс

ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

Интерфакс03:13
URA.Ru

Прилепин: кого еще СБУ попытается похитить из России

URA.Ru04:08
Комсомольская правда

Почему СБУ не смогла выкрасть с территории России одного из командиров ополчения Донбасса

Комсомольская правда06:15
ТАСС

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса

ТАСС02:31
РИА Новости

ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса

РИА Новости03:30
Фонтанка.Ру

Член РГО Олег Капкаев: «С задержанной сотрудниками ФСБ Капкаевой мы уже не женаты»

Фонтанка.Ру06:03

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

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Газета.Ru02:41
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СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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МИД Украины готовит предложения по развитию отношений с Белоруссией

«Министерство иностранных дел Украины внесёт на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений», — рассказали в пресс-службе МИДа, ссылаясь на итоги рабочего совещания по ситуации в Белоруссии.
Парламентская газета06:59