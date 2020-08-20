ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
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В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину. Руководили операцией, по данным Центра общественных связей ФСБ, глава департамента контрразведки СБУ Руснак и руководитель 5-го управления ДКР СБУ Поклад.В источнике
С чего всё началось
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины», — сказано в информации, размещенной на сайте
ФСБ.
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Почему СБУ не смогла выкрасть с территории России одного из командиров ополчения Донбасса
Комсомольская правда06:15