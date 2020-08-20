Врач сообщил о переговорах по эвакуации Навального в Европу

Как заявил врач, случаем с Навальным могли бы заняться специалисты из Москвы, в частности в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и в научно-клиническом центре ФМБА, однако в этом вопросе перед врачами стоят две задачи.