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Вести.Ru
Вести.Ru

ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса

В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину. Руководили операцией, по данным Центра общественных связей ФСБ, глава департамента контрразведки СБУ Руснак и руководитель 5-го управления ДКР СБУ Поклад.В источнике
С чего всё началось
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины», — сказано в информации, размещенной на сайте
 ФСБ.
Znak.com04:48
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Комсомольская правда

Почему СБУ не смогла выкрасть с территории России одного из командиров ополчения Донбасса

Комсомольская правда06:15
Фонтанка.Ру

Член РГО Олег Капкаев: «С задержанной сотрудниками ФСБ Капкаевой мы уже не женаты»

Фонтанка.Ру06:03
Интерфакс

ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

Интерфакс03:13
RT на русском

ФСБ пресекла попытку похитить лидера народного ополчения Донбасса

RT на русском02:53
ТАСС

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса

ТАСС02:31
РИА Новости

ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса

РИА Новости03:30
РБК

ФСБ сообщила о попытке СБУ выкрасть из России лидера ополченцев Донбасса

РБК03:25

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

Политик Алексей Навальный, который утром в четверг попал в реанимацию в Омске, остается в состоянии естественной комы, он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ, сообщили пресс-службе Минздрава Омской области.
В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме
Интерфакс07:58
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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко, в ходе которого стороны обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Известия08:40
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В Иране назвали ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани

Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшем в январе в Ираке во время американской спецоперации.
Интерфакс06:36

Врач сообщил о переговорах по эвакуации Навального в Европу

Как заявил врач, случаем с Навальным могли бы заняться специалисты из Москвы, в частности в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и в научно-клиническом центре ФМБА, однако в этом вопросе перед врачами стоят две задачи.
РБК06:50
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Глава КНДР передал часть полномочий своим помощникам — разведка

Сеул, 20 августа 2020, 15:08 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий некоторым своим помощникам, включая младшую сестру Ким Ё Чжон, занимающую должность первого заместителя главы отдела ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК).
REGNUM08:08

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Ранее профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском22:45
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Новый Samsung получит Snapdragon 730G и аккумулятор ёмкостью 7000 мА•ч

Производитель установил аккумулятор ёмкостью 6000 мА•ч в Galaxy M30s, а теперь источники утверждают, что в Samsung Galaxy M51 будет установлен аккумулятор ёмкостью 7000 мА•ч. Кроме того, грядущий смартфона должен получить основную камеру с четырьмя датчиками изображения.
iXBT.com01:32