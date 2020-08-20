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Вести.Ru
Вести.Ru

ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса

В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину. Руководили операцией, по данным Центра общественных связей ФСБ, глава департамента контрразведки СБУ Руснак и руководитель 5-го управления ДКР СБУ Поклад.В источнике
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Коммерсантъ

ФСБ помешала СБУ похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

Коммерсантъ02:56
РБК

ФСБ сообщила о попытке СБУ выкрасть из России лидера ополченцев Донбасса

РБК03:25
Интерфакс

ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

Интерфакс03:13
Комсомольская правда

Сотрудники СБУ пытались похитить лидера народного ополчения Донбасса

Комсомольская правда04:33
RT на русском

ФСБ пресекла попытку похитить лидера народного ополчения Донбасса

RT на русском02:53
ТАСС

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса

ТАСС02:31
РИА Новости

ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса

РИА Новости03:30

Полиция начала проверку после возможного отравления Навального

Полиция начала проверку по факту возможного отравления оппозиционера Алексея Навального на рейсе Томск—Москва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.
Полиция начала проверку после возможного отравления Навального
Коммерсантъ04:42
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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Анонсирован ролевой экшен Black Myth: Wu Kong

Китайская студия Game Science, создавшая многопользовательскую стратегию Art of War: Red Tides, анонсировала свой новый проект — ролевой экшен Black Myth: Wu Kong, который создаётся «для всех актуальных консолей и PC».
Игромания.ру02:29

Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о детях Алины Кабаевой

Не знаю, есть ли дети. Почему я должен это знать? Это было официально? Она мне об этом не сказала. Какое мне дело до личной жизни Алины Кабаевой? Если мне скажет человек, то, конечно, я его поздравлю. Мне об этом не докладывали, так что не знаю, так ли это.
Дмитрий Губерниев
Российский ведущий
Grazia22:26
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Хацкевич: «Ананидзе приехал в „Ротор“ в разобранном состоянии»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал итоги матча 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3), а также рассказал о состоянии новичка команды Джано Ананидзе, который пока не дебютировал за волгоградский клуб.
Sport24.ruвчера в 14:21