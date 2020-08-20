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Вести.Ru
Вести.Ru

ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса

В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину. Руководили операцией, по данным Центра общественных связей ФСБ, глава департамента контрразведки СБУ Руснак и руководитель 5-го управления ДКР СБУ Поклад.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса

ФСБ задержала семерых человек за попытку похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса, организованного спецслужбами Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ТАСС02:31
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Комсомольская правда

Почему СБУ не смогла выкрасть с территории России одного из командиров ополчения Донбасса

Комсомольская правда06:15
РИА Новости

ФСБ опубликовала видео задержания похитителей лидера ополчения Донбасса

РИА Новости03:30
Интерфакс

ФСБ предотвратила похищение одного из лидеров ополчения Донбасса

Интерфакс03:13
RT на русском

ФСБ пресекла попытку похитить лидера народного ополчения Донбасса

RT на русском02:53
ТАСС

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса

ТАСС02:31
РБК

ФСБ сообщила о попытке СБУ выкрасть из России лидера ополченцев Донбасса

РБК03:25
Фонтанка.Ру

Член РГО Олег Капкаев: «С задержанной сотрудниками ФСБ Капкаевой мы уже не женаты»

Фонтанка.Ру06:03

Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
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На сайте вакцины «Спутник V» появился раздел о платформе аденовирусных вакцин человека

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи запустили информационный раздел о платформе аденовирусных вакцин человека на сайте первой зарегистрированной вакцины против коронавируса в мире «Спутник V».
Взгляд.ру10:04