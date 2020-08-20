ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
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В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину. Руководили операцией, по данным Центра общественных связей ФСБ, глава департамента контрразведки СБУ Руснак и руководитель 5-го управления ДКР СБУ Поклад.В источнике
С чего всё началось
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины похитить лидера народного ополчения Донбасса
ФСБ задержала семерых человек за попытку похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса, организованного спецслужбами Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ТАСС02:31
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Почему СБУ не смогла выкрасть с территории России одного из командиров ополчения Донбасса
Комсомольская правда06:15