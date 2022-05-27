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ФСБ пресекла в Крыму незаконный канал поставки оружия с Украины

Уточняется, что дела возбуждены по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыту, хранению, перевозке, пересылке или ношению оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.
ТАСС
"При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории", — говорится в сообщении.
РИА Новости
Как сообщал «ГлагоL», ранее сотрудники ФСБ задержали в Кемерово пособника украинских нацистов, причастного к диверсии.
ГлагоL
"В настоящее время все фигуранты уголовных дел задержаны, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных", - отмечается в сообщении.
ТАСС

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