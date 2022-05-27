ТАССФСБ пресекла в Крыму незаконный канал поставки оружия с УкраиныУточняется, что дела возбуждены по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыту, хранению, перевозке, пересылке или ношению оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.ТАСС"При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории", — говорится в сообщении.РИА НовостиКак сообщал «ГлагоL», ранее сотрудники ФСБ задержали в Кемерово пособника украинских нацистов, причастного к диверсии.ГлагоL"В настоящее время все фигуранты уголовных дел задержаны, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных", - отмечается в сообщении.ТАССЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаВоенное делоLife.ruМой БрянскЦентральная Служба НовостейДума ТВDaily MoscowМоя Москва.онлайнКомсомольская правдаРБККрым 24The Moscow PostСиловой блокПолитика СегодняГлагоLКП - КрымКрымPRESSРоссийская газетаВести СевастополяRT на русскомPravda.RuiReactorРЕН ТВФАНРБКSevkor.ruREGNUMПодробнее о событииФСБ в Крыму перекрыла канал поставки оружия из УкраиныКИА03:24ФСБ пресекла в Крыму незаконный канал поставки оружия с УкраиныТАСС03:14Самое цитируемоеСотрудники ФСБ перекрыли канал поставки огнестрельного оружия в Крым из УкраиныКрым 2403:22ФСБ в Крыму пресечен незаконный канал поставки оружия и боеприпасов из УкраиныРИА Новости Крым03:20Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму незаконный канал поставки оружия с УкраиныРЕН ТВ03:16ФСБ перекрыла канал поставки оружия из Украины в КрымИнтерфакс - Россия03:21ФСБ перекрыла канал поставки оружия в Крым с территории УкраиныИА Крыминформ03:09Показать ещёОценить858Поделиться