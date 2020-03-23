Происшествия

BFM.ruBFM.ruФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Спецслужбы сорвали нападение на один из техникумов в Сахалинской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых. Оба — студенты 2002 и 2003 годов рождения.
Читать в источнике
Комментировать854

Подробнее о событии

В ФСБ заявили о задержании подростков, готовивших вооруженное нападение на техникум

Znak.com08:05

Случаи нападений на учебные заведения в России, которые удалось предотвратить

ТАСС09:42

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших вооруженное нападение

Коммерсантъ08:37

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

РИА Новости08:18

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Известия19:28

ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение на Сахалине

Интерфакс08:04

ФСБ предотвратила атаку на учебное заведение на Сахалине

Газета.Ru09:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Политика

В Пентагоне заявили о влиянии коронавируса на боеготовность сил США

Взгляд.ру 13:28
Здоровье

В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом

В Приморье официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекций.
Российская газета 19:44
Игры

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия 11:35
Армия и оружие

Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк

Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
Южный Федеральный 13:55
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия 14:13
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости 14:20
Общество

ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса

Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Российская газета 14:37
Кино

Премьеру «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
The Moscow Post 09:48
Футбол

Мусаев включил игрока «Краснодара» в тройку лучших футболистов сезона

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал свою версию лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2019/20.
Матч ТВ вчера в 12:12
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 9S появился в продаже

Megaobzor.com 15:23
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru 04:53
Спорт

Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов

Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Sport24.ru вчера в 12:42
Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe засветился на фото

Впервые обновленный Santa Fe был замечен в начале этого года и теперь на форуме Naver появились свежие кадры новинки.
Тарантас Ньюс 12:33
Общество

Кадыров запретил свадьбы и банкеты в Чечне из-за коронавируса

РИА Новости 13:17
Общество

Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
REGNUM 20:09
Наука

Лекарство от коронавируса успешно испытали во Франции

Французские ученые заявили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2.
РЕН ТВ 08:04
Футбол

«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт

По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита».
Soccer.ru 16:49
Происшествия

В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

REGNUM 11:36
Общество

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:09
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru 18:27
Шоу-бизнес

78-летняя Барбара Брыльска борется с раком

Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Shraibikus News 04:20
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости 16:09
Общество

Объединение пассажиров призвало возвращать деньги за авиабилет при ЧС

Обращение с просьбой внести поправки в Воздушный кодекс РФ, предусматривающие возврат пассажирам полной стоимости авиабилета в случае объявления чрезвычайной ситуации в стране прилета, направило в минтранс и Госдуму Общероссийское объединение пассажиров (ООП).
РЕН ТВ 18:29
Шоу-бизнес

Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 17:46
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Энергетика

Цена на нефть Brent снижается на 2,6%

Цена на нефть марки Brent снижается примерно на 2,6%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:15
Общество

США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией

США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.
Lenta.ru 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное