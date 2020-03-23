Происшествия

BFM.ruBFM.ruФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Спецслужбы сорвали нападение на один из техникумов в Сахалинской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых. Оба — студенты 2002 и 2003 годов рождения.
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На Сахалине детский омбудсмен проконтролирует ситуацию с задержанными ФСБ студентами

ТАСС21:01

ФСБ предотвратила атаку на учебное заведение на Сахалине

Газета.Ru09:53

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших вооруженное нападение

Коммерсантъ08:37

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

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В ФСБ заявили о задержании подростков, готовивших вооруженное нападение на техникум

Znak.com08:05

ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение на Сахалине

Интерфакс08:04

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Известия19:28
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Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
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Газета.Ru 17:32
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Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев

Ярославль, 23 марта 2020, 11:43 — REGNUM В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек.
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что прерванный из-за инфекции коронавируса Тинькофф РПЛ удастся возобновить весной.
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Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
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Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
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Общество

Эпидемиолог Минздрава назвал сроки снижения активности коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что активность коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, сообщает 23 марта РИА Новости.
Чита.Ру 20:43
Здоровье

В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

В Приморском крае были выявлены два случая инфицирования коронавирусом у людей, которые приехали из-за границы.
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Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка

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Биатлон

Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон

Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.
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Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
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Кадыров ввел запрет на свадьбы и банкеты в Чечне из-за коронавируса

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Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
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США потеряют мировое лидерство из-за пандемии коронавируса

Как сообщает издание ФАН, по словам заместителя директора Международного института стратегических исследований Кори Шейк, пандемия COVID-19 грозит США полной утратой лидерских позиций в мире из-за "узколобого эгоизма и бездарного головотяпства".
iReactor 04:06
Политика

Грядёт голодомор: жуткий глобальный кризис меняет мир

Ни одна экономика не оказалась готова к серьёзному глобальному кризису, который буквально накрыл всю нашу планету.
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В «Мире Дикого Запада» появится дракон из «Игры престолов»

Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появится дракон Дрогон из "Игры престолов".
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ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
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Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
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Общество

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
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Экономика

Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
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Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
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В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
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Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать еще одно нарушение ПДД

CarsWeek.ru 01:19
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