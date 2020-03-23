Происшествия

BFM.ruBFM.ruФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Спецслужбы сорвали нападение на один из техникумов в Сахалинской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых. Оба — студенты 2002 и 2003 годов рождения.
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На Сахалине детский омбудсмен проконтролирует ситуацию с задержанными ФСБ студентами

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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

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ФСБ предотвратила атаку на учебное заведение на Сахалине

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Глава UFC Дана Уайт нашел место, где будет проведен поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sport24.
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Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась до $25,01 за баррель

Стоимость фьючерса майской поставки на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась почти на 8% и достигла отметки $25,01 за баррель.
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Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система

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В США назвали главное условие для запуска Су-57 в серию

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