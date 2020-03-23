Происшествия
BFM.ruФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Спецслужбы сорвали нападение на один из техникумов в Сахалинской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых. Оба — студенты 2002 и 2003 годов рождения.
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Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести онлайн
Россию на конкурсе должна была представить петербургская группа Little Big с песней UNO.
Армия и оружие
Блогосфера выяснила, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк
Ил-76 военно-транспортной авиации РФ при перелете с гуманитарной помощью в Италию совершили странный крюк, увеличив свой маршрут как минимум на 1000 километров.
Происшествия
В Приморье создатель фейка о коронавирусе извинился перед жителями
Приморец, создавший фейковую новость о коронавирусе, принес извинения всем, кого напугал, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.
Космос
Вокруг ближайшей к Солнцу звезды может вращаться Супер-Земля
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser 300
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser. Об этом авто пишет авторитетный японский журнал.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Происшествия
В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался
Неизвестный в Волгограде напал с ножом на сотрудника полиции, который от полученных ранений скончался.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Единоборства
Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона
Глава UFC Дана Уайт нашел место, где будет проведен поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sport24.
Технологии
Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса
Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Космос
SpaceX развернет миллион наземных антенн для Starlink
Федеральная комиссия по связи (FCC) разрешила SpaceX развернуть до 1 миллиона наземных антенн, которые понадобятся компании для подключения пользователей к ее спутниковой сети Starlink.
Общество
Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края
23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
Спорт
Олимпийский комитет США призвал перенести летние Игры в Токио
Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпийские игры-2020 в Токио после опроса спортсменов американской сборной.
Политика
Первая леди США сдала тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первая леди Мелания Трамп сдала тест на COVID-19, результат отрицательный.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Кино
Disney выпустил мультфильм «Вперед» в цифровом формате
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась до $25,01 за баррель
Стоимость фьючерса майской поставки на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась почти на 8% и достигла отметки $25,01 за баррель.
Армия и оружие
Четырнадцатый российский военный самолет отправился в Италию
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, отправился в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Религия
Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей
«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности», — говорится в документе.
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Общество
Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Общество
Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19
Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Армия и оружие
В США назвали главное условие для запуска Су-57 в серию
Эксперт американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон описал причину, по которой не стоит ожидать «воскрешения» российского истребителя Су-57 в ближайшем будущем.