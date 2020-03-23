Спецслужбы сорвали нападение на один из техникумов в Сахалинской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых. Оба — студенты 2002 и 2003 годов рождения.

Происшествия В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.

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Общество Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.

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