Происшествия

BFM.ruBFM.ruФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Спецслужбы сорвали нападение на один из техникумов в Сахалинской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых. Оба — студенты 2002 и 2003 годов рождения.
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Появилось видео задержания подозреваемых в подготовке нападения студентов

РБК09:45

Случаи нападений на учебные заведения в России, которые удалось предотвратить

ТАСС09:42

ФСБ задержала двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение на Сахалине

Интерфакс08:04

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

РИА Новости08:18

В ФСБ заявили о задержании подростков, готовивших вооруженное нападение на техникум

Znak.com08:05

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших вооруженное нападение

Коммерсантъ08:37

ФСБ предотвратила массовое убийство в учебном заведении

Lenta.ru08:01
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Политика

Гражданам СНГ, Абхазии и Южной Осетии не ограничат въезд в Россию

Правительство России постановило, что гражданам из СНГ, Абхазии и Южной Осетии не будут ограничивать въезд в страну.
Газета.Ru 09:16
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 08:05
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Энергетика

«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию

Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.
РБК 11:03
Общество

Только YouTube и Instagram еще не удалили фейки о коронавирусе в РФ

Фейковую информацию о распространении коронавируса в России удалили все СМИ и соцсети, кроме YouTube и Instagram, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.
Интерфакс 10:53
Политика

17 стран попросили помощи у ЕС из-за коронавируса

17 стран попросили финансовой помощи у Европейского союза из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Газета.Ru 11:01
Авто

Skoda объявила российские цены на новый Skoda Rapid

SpeedMe 04:15
Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Ведомости 08:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал себя с усами

Lenta.ru 04:14
Политика

Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17

Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 11:04
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

Россиянку задержали в Черногории за распространение паники

Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 10:08
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
РБК 10:53
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий вчера в 10:18
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru 06:41
Футбол

«Барселона» выставит Гризманна на трансфер

По информации издания, каталонский клуб выставит игрока на трансфер за 100 миллионов евро, хотя перед нынешним сезоном выкупил его у мадридского "Атлетико" за 120 миллионов.
ProstoProSport вчера в 04:56
Армия и оружие

ВСУ будут патрулировать города во время карантина на Украине

В ведомстве отметили, что мероприятия будут проводиться для предотвращения распространения на Украине коронавирусной инфекции и поддержания общественной безопасности и порядка.
ФАН вчера в 07:48
Политика

Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Lenta.ru 11:08
Армия и оружие

Российские истребители обеспечили безопасность полета Шойгу в Сирию

РБК 11:07
Общество

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики приурочили публикацию к годовщине выхода первой части игры, сообщается в группе проекта в Facebook.
Lenta.ru 10:24
Происшествия

Протаранивший толпу людей в Москве россиянин получил 16 лет колонии

Lenta.ru 09:35
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости 08:41
Шоу-бизнес

Перед вылетом в Россию Оксана Самойлова с сыном попала в больницу

RuNews24.ru 04:40
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Общество

Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на десять дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — приводит РИА Новости содержание письма.
RT на русском 09:38
Армия и оружие

С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России

Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.
Вести.Ru 08:18
Экономика

Минфин предложил разрешить изменять госконтракты из-за коронавируса

Минфин подготовил поправки в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), где предложил разрешить изменять сроки и цены госконтрактов из-за пандемии коронавируса.
РБК 11:06
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Общество

Богатые россияне из-за коронавируса скупили все аппараты ИВЛ

Как сообщила газета The Moscow Times, состоятельные россияне принялись массово скупать аппараты для искусственной вентиляции легких.
Live24 вчера в 08:48
Происшествия

Пилот испугался пассажира с коронавирусом на борту и выпрыгнул из кабины

Пилот самолета индийской авиакомпании AirAsia India испугался пассажира с подозрением на коронавирус и выпрыгнул из кабины.
Lenta.ru 11:05
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