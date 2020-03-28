Коронавирус
ИзвестияФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств. Об этом в субботу, 28 марта, сообщила пресс-служба ведомства.
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Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с Челябинской таможней пресечен вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств. Об этом в субботу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.ТАСС00:05
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Общество
В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.
Общество
На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану
Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Происшествия
В Оренбурге умер пациент с коронавирусом
В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Технологии
Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5
Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Здоровье
Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса
Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Политика
Турция приостанавливает международное авиасообщение
Турция приостанавливает международное авиасообщение.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Политика
Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции
"Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".
Политика
На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов
Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
Спорт
У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус
Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией.
Общество
Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей
Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Общество
В России появилась новая тест-система для диагностики коронавируса
Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске, результат с ее помощью можно получить за 90 минут.
Общество
В Москву прибыл спецпоезд из Киева
Политика
США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перевел пенсии и пособия за апрель
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Кино
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл променяли Канаду на Калифорнию
Как сообщает The Sun, ссылаясь на источник, Гарри и Меган успели вылететь в Лос-Анджелес, штат Калифорния, еще до того, как между Канадой и США закрыли все границы.
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Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство
В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
Общество
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Общество