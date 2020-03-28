Коронавирус

ИзвестияИзвестияФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств. Об этом в субботу, 28 марта, сообщила пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось

Около 11 тонн дезинфицирующих средств пытались вывезти из России в Казахстан

Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с Челябинской таможней пресечен вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств. Об этом в субботу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
ТАСС00:05

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ФСБ пресекла вывоз 11 тонн дезинфицирующих средств из России в Казахстан

РБК02:20

Из России попытались вывезти 11 тонн антисептика

Lenta.ru02:25

Крупную партию дезинфицирующего раствора пытались вывезти в Казахстан из Челябинской области

74.ruвчера в 23:59

На Урале на границе с Казахстаном задержали крупную партию дезинфицирующих средств

Znak.com00:12

Около 11 тонн дезинфицирующих средств пытались вывезти из России в Казахстан

ТАСС00:05

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Известия00:39

Пограничники не дали вывезти из России 11 тонн дезинфицирующих средств

РЕН ТВвчера в 23:57
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Общество

В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Интерфакс 04:54
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.
RT на русском 04:36
Общество

На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Daily Storm вчера в 16:12
Происшествия

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
Ведомости 03:03
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 26 марта в 11:48
Технологии

Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5

Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Игромания.ру 04:42
Здоровье

Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса

Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Газета.Ru вчера в 11:23
Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском вчера в 15:36
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Политика

Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции

"Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 25 марта в 09:40
Политика

На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов

Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.
RT на русском вчера в 21:15
Происшествия

Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области

Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.
ФедералПресс вчера в 13:31
Спорт

У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 04:40
Общество

Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей

Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Компания 26 марта в 12:39
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

В России появилась новая тест-система для диагностики коронавируса

Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске, результат с ее помощью можно получить за 90 минут.
Lenta.ru 04:31
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Политика

США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

RT на русском 26 марта в 11:52
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Общество

Пенсионный фонд досрочно перевел пенсии и пособия за апрель

Москва 24 вчера в 11:54
Игры

Half-Life: Alyx запустили без VR

Live24 26 марта в 09:51
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru 26 марта в 06:42
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл променяли Канаду на Калифорнию

Как сообщает The Sun, ссылаясь на источник, Гарри и Меган успели вылететь в Лос-Анджелес, штат Калифорния, еще до того, как между Канадой и США закрыли все границы.
Gazeta.SPb вчера в 11:55
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство

В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
РИА Новости 01:00
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
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