Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с Челябинской таможней пресечен вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств. Об этом в субботу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

с чего всё началось

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств. Об этом в субботу, 28 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Общество В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

Общество В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.

Общество На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Технологии Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5 Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.

Здоровье Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Политика Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции "Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

Политика На западной границе Украины образовалась очередь из пешеходов Издание «СТРАНА.ua» сообщает, что на западной границе Украины образовались большие очереди из пешеходов, желающих вернуться в государство до закрытия границ.

Происшествия Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева оповестила оперативный штаб о том, что у женщины дважды тесты дали положительный результат на коронавирус.

Спорт У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией.

Общество Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл променяли Канаду на Калифорнию Как сообщает The Sun, ссылаясь на источник, Гарри и Меган успели вылететь в Лос-Анджелес, штат Калифорния, еще до того, как между Канадой и США закрыли все границы.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.