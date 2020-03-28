Коронавирус

ИзвестияИзвестияФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств. Об этом в субботу, 28 марта, сообщила пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось

Около 11 тонн дезинфицирующих средств пытались вывезти из России в Казахстан

Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с Челябинской таможней пресечен вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств. Об этом в субботу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
ТАСС00:05

Подробнее о событии

Контрабандисты пытались вывезти из Челябинской области крупную парию антисептика в Казахстан

КП - Челябинск02:45

Около 11 тонн дезинфицирующих средств пытались вывезти из России в Казахстан

ТАСС00:05

Из России попытались вывезти 11 тонн антисептика

Lenta.ru02:25

В период пандемии из Челябинской области хотели вывезти 11 тонн антисептика

АиФ Челябинск00:23

Пограничники не дали вывести из России средства защиты от коронавируса

Polit74.ru00:12

Челябинские пограничники пресекли вывоз 11 тонн дезинфекции из России

Доступ101:33

Крупную партию дезинфицирующего раствора пытались вывезти в Казахстан из Челябинской области

74.ruвчера в 23:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Общество

Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в Москве

Москва сохранит льготный проезд на общественном транспорте для врачей старше 65 лет.
Газета.Ru 03:31
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом

В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Российская газета 26 марта в 03:18
Политика

Захарова высмеяла фейк о борьбе с коронавирусом в России

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

Метро в Ухане частично возобновило работу

В Ухане, откуда началось распространение коронавируса, снова запустили метро.
Телеканал 360° 01:42
Происшествия

Задержан экс-начальник МЧС России по Курганской области

Российская газета вчера в 12:53
Экономика

Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК вчера в 12:18
Игры

Google Play бесплатно раздает Monument Valley 2

В магазине приложений Google стала доступна для бесплатной установки вторая часть игры Monument Valley, вышедшая три года назад.
Faktom вчера в 13:08
Здоровье

Эксперт: температура выше 37 градусов не означает наличие коронавируса

Температура выше 37 градусов не означает, что у человека коронавирусная инфекция, но это повод обратиться к врачу, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости вчера в 23:33
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 03:43
Общество

Коронавирус заподозрили у саратовской биатлонистки Анастасии Халиуллиной

Регион 64 04:00
Общество

Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт

Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 03:44
Общество

Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса

Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 26 марта в 15:05
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

В России хотят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

В ближайшее время в России могут ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru вчера в 01:43
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Общество

В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года

Отмечается, что это более чем в четыре раза выше предыдущего рекордного показателя 1982 года, когда было подано шестьсот девяносто пять тысяч заявок.
Страна Советов on-line 26 марта в 11:45
Общество

Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе

Известные российские экономисты написали открытое письмо властям, где раскритиковали идею «нерабочей недели» и призвали к более активным антикризисным мерам.
Московский Комсомолец вчера в 13:51
Общество

США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом

По последним данным, в Соединенных Штатах насчитывается уже больше 82 тысяч заболевших.
Эхо Москвы вчера в 02:03
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 26 марта в 08:06
Здоровье

Диетолог рассказала об эффективном «антисептике из овощного отдела»

О свойствах имбиря в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.
Радио Sputnik вчера в 19:00
Происшествия

В Красноярском крае произошёл крупный природный пожар

RT на русском 03:49
Здоровье

В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом

Как сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев, все российские специалисты готовятся «к взрывной ситуации по типу ядерной реакции» по поводу распространения заболевания.
Live24 26 марта в 01:17
Общество

Экзамены ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса

Сдача ЕГЭ начнется 8 июня, а сроки ОГЭ для выпускников девятых классов перенесут на 9 июня, сообщает Рособрнадзор.
It`s My City вчера в 08:29
Армия и оружие

Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии

У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Российская газета вчера в 07:05
Общество

Около 500 пассажиров прилетают из Таиланда в Барнаул вечером 27 марта

КП - Барнаул вчера в 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное