Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Панорама Ростова-на-Дону
Панорама Ростова-на-Дону

В ростовском офисе группы Forte проходят обыски

В офисах группы Forte в Ростовской и Волгоградской областях прошли обыски, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.В источнике
С чего всё началось
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

В офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях, проводятся обыски, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия проводят сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России совместно с налоговиками.
РБКвчера в 04:59
Подробнее о событии
1rnd.ru

Чекисты пришли с обысками в офисы крупной ростовской компании

1rnd.ruвчера в 10:54
161.ru

В ростовских офисах холдинга Forte прошли обыски

161.ruвчера в 09:31
РБК

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

РБКвчера в 04:59
Блокнот Ростов-на-Дону

Сотрудники ФСБ нагрянул в офисы крупной ростовской корпорации

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 08:01
ТАСС

ФНС и ФСБ проводят обыски в офисах компании по производству радиаторов Forte

ТАССвчера в 06:59
Donnews.ru

В офисы крупной ростовской компании нагрянула ФСБ

Donnews.ruвчера в 05:47
Rostov gazeta

ФСБ нагрянула к крупнейшему производителю радиаторов в Ростове

Rostov gazetaвчера в 08:55

Минобороны РФ назвало условия для нанесения ядерного удара

Документ подразумевает, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нашу страну или на союзников России с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения, либо в случае агрессии с обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства".
Российская газета19:58
710

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
1,3K

В Крыму объяснили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Украина потеряла Крым, потому что у нее "не было власти и желания защищать свой кусок земли".
РИА Новости01:57

Назван облегчающий течение COVID-19 алкогольный напиток

Ученые из Университета Лаваля в Канаде обнаружили в вине антиоксидант, способный понизить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который часто сопровождает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа.
Lenta.ru19:36
4

Антиправительственные протесты прошли в Бейруте

Протестные акции с требованием отставки правительства прошли в Бейруте на фоне многочисленных жертв и разрушений в результате взрыва в порту столицы Ливана, сообщило ливанское государственное информагентство National News Agency (NNA).
Интерфакс23:14

В «Локомотиве» рассказали о тестировании на коронавирус

Председатель совета директоров столичного "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал прохождении игроками клуба тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции в преддверии матча за Олимп - Суперкубок России против петербургского "Зенита".
Газета.Ruвчера в 10:46

Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов в Бейруте троих погибших

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна00:41