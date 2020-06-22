В пресс-центре регионального управления ФСБ подтвердили факт проведения следственно-оперативных мероприятий, однако других подробностей не уточнили.

с чего всё началось

Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона. Как сообщили "РГ" в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье о превышении полномочий.

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

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