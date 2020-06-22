Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона. Как сообщили "РГ" в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по статье о превышении полномочий.
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с чего всё началось

Обыски проводят в управлении лесами Алтайского края - источник

В пресс-центре регионального управления ФСБ подтвердили факт проведения следственно-оперативных мероприятий, однако других подробностей не уточнили.
Интерфакс - Россиявчера в 22:33

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СК возбудил дело в отношении главы управления лесами на Алтае за превышение полномочий

ТАСС02:56

Против главы управления лесами Алтайского края возбудили уголовное дело

РИА Новости03:30

Руководителей алтайского управления лесами задержали из-за рубок защитного леса

Толк02:58

Дело Черных-лесоруба: следственный комитет объяснил причины обысков в Минприроды Алтайского края

Банкфакс04:19

В управлении лесами Алтайского края прошли обыски — подробности

REGNUM02:56

Начальник управления лесами Алтайского края подозревается в должностных преступлениях

Интерфакс - Россия03:39

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Интерфакс01:25
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Общество

Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна

Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна.
Компания 20 июня в 10:04
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Здоровье

Саратовский контрактник участвует в испытаниях вакцины от коронавируса

В Москве проходят испытания вакцины от COVID-19, в которых участвует 33-летний военнослужащий Юрий из Саратовской области.
Регион 64 вчера в 16:32
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Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию

Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru вчера в 01:51
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Политика

Президент США обратился к избирателям

Критиковали президента и в соцсетях: большинство людей в зале были без масок, а СМИ накануне появилась информация, что шестеро сотрудников штаба Трампа сдали положительный тест на коронавирус.
Вести.Ru 20 июня в 23:29
Общество

В Севастополе выявили шесть новых носителей коронавируса

Севастополь, 21 июня 2020, 11:57 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе подтвердили положительный результат теста на коронавирус у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:57
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Происшествия

В результате взрыва на автозаправке в Крыму пострадали четверо

На автозаправочной станции в Крыму произошел взрыв газовоздушной смеси в автомобиле, в результате пострадали четверо.
Lenta.ru 03:03
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 04:15
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Общество

В России за сутки выявили 7600 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 7600 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 592 280, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:32
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
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Теннис

СМИ узнали об отказе Джоковича проходить тест на коронавирус

РБК 04:27
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
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Экономика

Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
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Общество

На полюсе холода в Якутии наступила аномальная жара

Профиль 02:39
4
Происшествия

Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
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Гаджеты

NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080

В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 20 июня в 10:22
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Энергетика

Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Политика

Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
ФАН вчера в 18:53
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
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Общество

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Происшествия

В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 18:28
157
Общество

ФСС будет выплачивать больничные напрямую работникам

Пилотный проект по выплате больничных работникам напрямую из ФСС, действующий в 77 регионах России, с 1 января 2021 года будет введен на всей территории России.
ZAB.RU вчера в 09:20
Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

РИА Новости 03:35
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Общество

Коронавирус: за сутки в Югре выявлены еще 295 случаев

295 новых случаев COVID-19 выявлены в 15 муниципалитетах Югры по данным на 22 июня.
Новости Югры 03:36
154
Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Политика

Вячеслав Володин ответил противникам поправок в Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию.
Регион 64 00:42
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