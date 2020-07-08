Общество
КоммерсантъФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова
Накануне господина Сафронова арестовали до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.
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с чего всё началось
Бывшего спецкора “Ъ” Ивана Сафронова арестовали по подозрению в госизмене Лефортовский райсуд арестовал во вторник до 6 сентября бывшего специального корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, работавшего в последнее время советником гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.Коммерсантъвчера в 17:06
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Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Общество
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Общество
Прокуратура запросила для главы карельского «Мемориала» 15 лет колонии
ИА Красная Весна вчера в 13:21
Происшествия
Виновник взрыва в жилом доме в Москве умер в больнице
Житель московского дома на улице Проходчиков Максим Серепьев, в квартире которого 29 июня произошел хлопок газа, умер в больнице, сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:14
Политика
Грузия начнет восстанавливать международное авиасообщение в августе
Правительство Грузии приняло решение восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии, а первые рейсы начнут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен - Тбилиси - Мюнхен.
ТАСС 03:37
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
Политика
Китай введет визовые ограничения для граждан США из-за Тибета
Китай принял решение ввести визовые ограничение в отношении граждан США в ответ на аналогичные меры Вашингтона против чиновников КНР из-за ситуации в Тибете, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости 04:08
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в релизе кредитной организации.
МИР 24 вчера в 05:21
Здоровье
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Финансы
Сбербанк в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17%
Сбербанк России в июне сократил чистую прибыль по РСБУ на 17% по сравнению с июнем 2019 года - до 62,3 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.
Интерфакс 05:26
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
Общество
«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости вчера в 10:13
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Лидер партии "За правду", писатель Захар Прилепин представил предвыборную программу, в которую включено предложение провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
Инфорос вчера в 04:03
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС 06 июля в 11:34
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com вчера в 05:29
Политика
Алексей Венедиктов назвал имя возможного преемника Владимира Путина
Алексей Венедиктов в ходе интервью для Дмитрия Гордона назвал имя возможного преемника Владимира Путина.
Дни24 04:39
Происшествия
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области
Еще один пациент, у которого был подтвержден коронавирус, скончался в Саратовской области.
Московский Комсомолец вчера в 05:45
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Происшествия
Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде
В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 04:12
Технологии
Эксперты назвали пароли, которые легче всего взломать
Названы самые легкие для взлома пароли. Мошенникам проще всего взломать пароли из простых слов типа "password" или "qwerty".
Piter.tv 01:06
Политика
ФСБ вменила Сафронову передачу гостайны спецслужбе страны НАТО
Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Интерфакс вчера в 04:59