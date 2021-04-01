Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru

ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в российских регионах

По данным собеседника издания, сотрудники силовых ведомств проводят обыски также у клиентов налоговых консультантов в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане. «Бизнес-гарант» подозревается в крупном мошенничестве с НДС в России, они могли создавать условия для неуплаты налогов клиентами.В источнике
Lenta.ru
ГЛАС.RU
Первый Севастопольский
РБК
News.ru
ПРАЙМ
С чего всё началось

ФСБ, МВД и ФНС обыскали офисы налоговых консультантов в трех регионах

Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Федеральной налоговой службы проводят обыски в офисах консалтинговой группы «Бизнес-гарант», рассказал источник РБК, близкий к правоохранительным органам.
РБК08:29

Подробнее о событии

РБК: ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в регионах

News.ru10:26

ФСБ, МВД и ФНС обыскали офисы компании «Бизнес-гарант» в трех регионах

BFM.ru10:21

ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в российских регионах

Lenta.ru09:16

ФСБ обыскало офисы налоговых консультантов в трех регионах России

Первый Севастопольский10:13

В офисы группы «Бизнес-гарант» пришли с обысками

Компания09:26

ФСБ проводит обыски у налоговых консультантов в регионах

ГЛАС.RU10:19

ФСБ, МВД и ФНС обыскали офисы налоговых консультантов в трех регионах

РБК08:29
Интересное

Переходящая в команду Румынии биатлонистка Ушкина выиграла гонку преследования на ЧР

В четверг, 1 апреля, в Ханты-Мансийске лучшие биатлонистки страны боролись за медаль чемпионата России в дисциплине – гонка преследования (пасьют) на 10 км. Первое место досталось Наталье Ушкиной, которая со следующего сезона будет выступать за команду Румынии.
ГЛАС.RU04:49

Виновный в ДТП на Садовом кольце автомобиль более 400 раз нарушал ПДД

Автомобиль, из-за которого произошло ДТП на Садовом кольце, более 400 раз с января этого года нарушал правила дорожного движения, в том числе скоростной режим, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Известия07:36