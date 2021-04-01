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Lenta.ru

ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в российских регионах

По данным собеседника издания, сотрудники силовых ведомств проводят обыски также у клиентов налоговых консультантов в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане. «Бизнес-гарант» подозревается в крупном мошенничестве с НДС в России, они могли создавать условия для неуплаты налогов клиентами.В источнике
Lenta.ru
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ФСБ, МВД и ФНС обыскали офисы налоговых консультантов в трех регионах

Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Федеральной налоговой службы проводят обыски в офисах консалтинговой группы «Бизнес-гарант», рассказал источник РБК, близкий к правоохранительным органам.
РБК08:29

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ФСБ, МВД и ФНС провели обыски в офисах налоговых консультантов в трех регионах

Forbes11:14

В Самаре проходят обыски в офисах «Бизнес-Гаранта»: «миллионер» попался на налогах

Царьград10:35

РБК: ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в регионах

News.ru10:26

ФСБ, МВД и ФНС обыскали офисы компании «Бизнес-гарант» в трех регионах

BFM.ru10:21

ФСБ обыскало офисы налоговых консультантов в трех регионах России

Первый Севастопольский10:13

ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в российских регионах

Lenta.ru09:16

ФСБ, МВД и ФНС обыскали офисы налоговых консультантов в трех регионах

РБК08:29
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