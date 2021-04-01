По данным собеседника издания, сотрудники силовых ведомств проводят обыски также у клиентов налоговых консультантов в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане. «Бизнес-гарант» подозревается в крупном мошенничестве с НДС в России, они могли создавать условия для неуплаты налогов клиентами.

С чего всё началось ФСБ, МВД и ФНС обыскали офисы налоговых консультантов в трех регионах Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Федеральной налоговой службы проводят обыски в офисах консалтинговой группы «Бизнес-гарант», рассказал источник РБК, близкий к правоохранительным органам. РБК 08:29