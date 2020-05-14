Общество
РИА НовостиНа Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке
Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) попросил свердловскую прокуратуру оценить действия местных жителей, которые без согласования высадили деревья в парке на территории вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
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На жителей, которые посадили деревья на территории УрГУПС, пожаловались в прокуратуру
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