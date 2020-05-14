Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) попросил свердловскую прокуратуру оценить действия местных жителей, которые без согласования высадили деревья в парке на территории вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.

На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке

Общество Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли. 152

Общество В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 44

Общество Собянин предупредил о риске при ослаблении режима самоизоляции Выход из действующего режима самоизоляции не должен привести к распространению коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с членами клинического комитета по COVID-19 в четверг. 4

Политика На Украине открылись непродовольственные рынки Продавцы непродовольственных товаров вышли сегодня на работу на Украине. В стране открылись вещевые рынки.

Общество Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии. 10

Общество Приморские дальнобойщики «перекрыли» границу с Китаем Очередь из большегрузов растянулась более чем на 5 км. История вопроса Перевозчики просят сделать очередь на границе с Китаем электронной Вглубь Китая могут заезжать только "избранные категории" российских дальнобойщиков Китай тестирует российских дальнобойщиков прямо на границе В течение трех дней водители фур не будут трогаться с мест. 5

Энергетика Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха Непредвиденное обстоятельство 8 марта, вскоре после разрыва сделки об ограничении добычи продукции в рамках ОПЕК +, Саудовская Аравия сделала разворот на 180 градусов. 17

Здоровье На Урале главврача наказали из-за выписанной пенсионерки с COVID-19 Главврача больницы № 24 в Екатеринбурге привлекли к ответственности за то, что он отпустил 90-летнюю женщину с подтвержденным COVID-19 домой.

Общество Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ". 227

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Политика Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса. 50

Армия и оружие Обломки линкора, пережившего Перл-Харбор, нашли в Тихом океане На дне Тихого океана ученые обнаружили обломки легендарного линкора времен Второй мировой войны USS Nevada.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину. 114

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 1,1K