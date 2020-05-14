Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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с чего всё началось

ФСБ проводит обыски в здании правительства Пензенской области

"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел. Источник уточнил, что обыски проводятся с утра в некоторых кабинетах чиновников.
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ГТРК Пенза04:44

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ПензаИнформ04:44
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Экономика

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Здоровье

Препарат от коронавируса успешно протестировали в Нижнем Новгороде

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Общество

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РИА Новости 07:55
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Дизайн обновленного автомобиля перестал быть секретом после того, как сертификационный орган опубликовал фотографии обновленного Focus в кузове универсал.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
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Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
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Черчесов считает, что сезон РПЛ нужно доиграть

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В «Нафтогазе» объяснили увольнение Витренко

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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая

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В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
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В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

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Риск возобновления распространения коронавируса в Москве сохранится до тех пор, пока не появится эффективная вакцина.
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