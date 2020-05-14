Происшествия
КоммерсантъФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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с чего всё началось
"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел. Источник уточнил, что обыски проводятся с утра в некоторых кабинетах чиновников.ТАСС04:14
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 09:39, Ашберн
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Джиган рассказал о лечении в реабилитационной клинике в эфире с Тимати
Скандальная жизнь семьи Джигана последние несколько месяцев приковывала внимание миллионов поклонников.
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Сосед Жигунова Сергей Заграевский сообщил СМИ, что артист даже познакомил свою возлюбленную с мамой Галиной Ивановной.
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Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
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Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
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Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Здоровье
Препарат от коронавируса успешно протестировали в Нижнем Новгороде
Препарат «Фавипиравир» успешно протестировали на госпитализированных пациентах с коронавирусом COVID-19 в Нижнем Новгороде.
АиФ Нижний Новгород 05:26
Общество
Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
REGNUM 08:30
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала проведения ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения ЕГЭ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 09:22
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Авто
Появились фотографии обновленного Ford Focus
Дизайн обновленного автомобиля перестал быть секретом после того, как сертификационный орган опубликовал фотографии обновленного Focus в кузове универсал.
Motor 08:59
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил в шестой раз пойти на выборы главы государства.
Lenta.ru 09:08
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
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Футбол
Черчесов считает, что сезон РПЛ нужно доиграть
Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать.
RT на русском 09:22
Политика
В «Нафтогазе» объяснили увольнение Витренко
Витренко отметил, что под его руководством «Нафтогаз» добился выплаты Москвой $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, а также заключил с «Газпромом» выгодный транзитный контракт.
РБК вчера в 12:29
Общество
Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России
Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
Rambler News Service 09:08
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
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Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
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ТАСС 12 мая в 09:38
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
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Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
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На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
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Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
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В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком
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Общество
Собянин заявил о сохранении риска возобновления эпидемии в Москве
Риск возобновления распространения коронавируса в Москве сохранится до тех пор, пока не появится эффективная вакцина.
Известия 08:47