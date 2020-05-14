Происшествия
КоммерсантъФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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с чего всё началось
"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел. Источник уточнил, что обыски проводятся с утра в некоторых кабинетах чиновников.ТАСС04:14
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Футбол
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63 года назад состоялись самые массовые беспорядки в истории советского футбола, известные как Ленинградский футбольный бунт.
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Здоровье
99 новых случаев коронавируса выявлено на Кубани за сутки
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на вторник, 12 мая, за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 12 мая в 05:12
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подать заявку на выплаты на детей
Напомним, 11 мая Владимир Путин заявил о том, что семьям с детьми от 3 до 15 лет в связи с пандемией коронавируса положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
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Фигурное катание
Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на слова известного тренера Татьяны Тарасовой, которая рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени.
RT на русском 06:29
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
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Кино
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NewInform 05:32
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 12 мая в 07:57
Космос
НАСА представляет новый «мини» марсоход
Новый "мини" марсоход может взбираться на холмы, покрытые песком и гравием, и "шевелить" своими колесами, чтобы не застрять, пишет Daily Mail.
Рязань Вести 05:03
Наука
Впервые составлен атлас гормонов кишечника человека
Нидерландские ученые впервые составили атлас и дали подробное описание гормонов, которые продуцируют клетки кишечника человека.
РИА Новости вчера в 12:36
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
Госдума приняла поправки об индивидуализации ОСАГО
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об изменении критериев расчета тарифов ОСАГО.
Волжский.ру 03:30
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Энергетика
МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей в сутки до 8,6 млн баррелей в сутки на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса, следует из майского отчета агентства.
ТАСС 04:03
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной покрасили волосы
Как оказалось, девочки давно просили Бородину, чтобы она разрешила покрасить им волосы.
Bimru.ru вчера в 06:48
Религия
В Черногории в ходе столкновений пострадали четверо полицейских
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Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
Происшествия
В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников
Подмосковный полицейский получил ранение и госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки задержать двух злоумышленников, проникнувших в магазин в Ногинске, они взломали дверь ломами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 05:37
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 04:58
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Кино
Второсортным назвали критики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Ричарда Ропер из «Chicago Sun-Times» и вовсе назвал «Капоне» «отвратительнейшим фильмом об отвратительнейшем человеке».
Live24 12 мая в 15:24
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ЕГЭ перенесли на более поздний срок
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
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Единоборства
Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова
Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
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В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 04:34
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Происшествия
В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19
Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:12