"В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела", - сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел. Источник уточнил, что обыски проводятся с утра в некоторых кабинетах чиновников.

с чего всё началось

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.

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