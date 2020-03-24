Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.

с чего всё началось

Региональное управление ФСБ раскрыло архивный документ о преступлениях фашистов в Ростовской области во время оккупации, пишет РИА Новости. Об этом сообщила глава отделения Российского исторического общества в Ростове Мария Пономарева.

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