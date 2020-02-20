Общество

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило ТАСС. Сотрудники ФСБ действовали вместе с коллегами из МВД.
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ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников почти в 20 регионах России

Газета.Ru00:45

ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников в 19 регионах

РБК01:30

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах

RT на русском01:16

ФСБ задержала почти 40 человек по делу о модернизации гражданского оружия

Коммерсантъ01:31

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников, работавшую в 19 регионах

РИА Новости00:36

ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников

РЕН ТВ00:31

ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

ТАСС00:30
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Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

Газета.Ru 01:31
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

РИА Новости вчера в 19:43
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

РБК вчера в 22:43
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Общество

Украинку не эвакуировали из Ухани из-за собаки

Киевские власти отказались эвакуировать из Ухани украинку с собакой, об этом сообщила сама девушка у себя в Instagram.
ФАН вчера в 23:11
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском вчера в 16:30
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Общество

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

Коммерсантъ вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»

Paparazzi.ru вчера в 07:15
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики

После обвинений в приеме запрещенных препаратов, бывший супруг Лолиты заявил, что ранее она была наркозависима и лечилась в психиатрической больнице.
Что происходит вчера в 15:43
Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ 18 февраля в 04:51
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Здоровье

Эпидемию коронавируса спрогнозировали в России

Ранее эксперты оценили готовность России к эпидемии коронавируса.
Русская Планета вчера в 17:56
Культура

Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом

iReactor 18 февраля в 00:08
Общество

«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС

Ведомости вчера в 12:04
Политика

Небензя выиграл спор у постпреда Германии в Совбезе ООН благодаря американке Супрун

Предметом спора стала возможность работы иностранных граждан в органах власти Украины и республик Донбасса.
NewInform 01:53
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок

Чудеса макияжа: сын Елены Яковлевы впервые предстал перед публикой без единой татуировки на лице.
ToDay News Ufa вчера в 17:36
Авто

В Питере показали обновлённый Hyundai Solaris

В Санкт-Петербурге на заводе Hyundai прошла презентация обновлённого бестселлера корейской марки – седана Solaris.
5 колесо 18 февраля в 05:40
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 18 февраля в 04:48
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