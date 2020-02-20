Общество
ИзвестияФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило ТАСС. Сотрудники ФСБ действовали вместе с коллегами из МВД.
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Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Происшествия
Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Общество
Украинку не эвакуировали из Ухани из-за собаки
Киевские власти отказались эвакуировать из Ухани украинку с собакой, об этом сообщила сама девушка у себя в Instagram.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Экономика
Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Общество
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики
После обвинений в приеме запрещенных препаратов, бывший супруг Лолиты заявил, что ранее она была наркозависима и лечилась в психиатрической больнице.
Общество
Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Здоровье
Эпидемию коронавируса спрогнозировали в России
Ранее эксперты оценили готовность России к эпидемии коронавируса.
Культура
Ургант сравнил приход Собчак на Первый с коронавирусом
Общество
«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС
Политика
Небензя выиграл спор у постпреда Германии в Совбезе ООН благодаря американке Супрун
Предметом спора стала возможность работы иностранных граждан в органах власти Украины и республик Донбасса.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок
Чудеса макияжа: сын Елены Яковлевы впервые предстал перед публикой без единой татуировки на лице.
Авто
В Питере показали обновлённый Hyundai Solaris
В Санкт-Петербурге на заводе Hyundai прошла презентация обновлённого бестселлера корейской марки – седана Solaris.
Здоровье
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.