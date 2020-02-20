Общество

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило ТАСС. Сотрудники ФСБ действовали вместе с коллегами из МВД.
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ФСБ раскрыла сеть поставщиков оружия и боеприпасов

RT на русском03:52

ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников почти в 20 регионах России

Газета.Ru00:45

ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейников в 19 регионах

РБК01:30

Опубликовано видео операции по разгрому сети подпольных оружейников

РИА Новости02:08

ФСБ задержала почти 40 человек по делу о модернизации гражданского оружия

Коммерсантъ01:31

ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников

РЕН ТВ00:31

ФСБ выявила крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

ТАСС00:30
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Общество

Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Ведомости 01:34
Экономика

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
РИА Новости 04:50
Политика

Путин поручил ФСБ особо тщательно защищать компьютерные системы власти

Президент Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных российских компаний от хакеров.
Интерфакс 04:37
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо

В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды.
РБК 03:23
Технологии

Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:45
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 02:36
Политика

ЦИК не давал распоряжений о голосовании по Конституции на дому

ЦИК не давал распоряжение нижестоящим комиссиям принимать заявления по надомному голосованию по Конституции, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
РИА Новости 05:01
Политика

Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США

Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
RuBaltic.Ru вчера в 00:50
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Как отметили на торжественной церемонии, выпущенный сегодня «Солярис» является уже 2-миллионным автомобилем, который сошёл с конвейера петербургского завода Hyundai.
Замана 18 февраля в 07:48
Футбол

Венгер предложил вариант изменения правила офсайда

Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по изменению правила офсайда.
Спорт-Экспресс вчера в 02:52
Происшествия

В Красноярске водитель иномарки сбил журналиста телеканала «Россия»

Как сообщает СУ СК РФ по региону, водитель иномарки, с которым хотел пообщаться журналист, отказался общаться и уехал, сбив корреспондента.
Российская газета 04:00
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Общество

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала

Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Северная неделя вчера в 02:33
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку в районе города Джебла

Пятый канал 00:15
Экономика

В Петербурге могут измениться цены на рынке аренды жилья

Перемены на петербургском рынке апартаментов могут произойти уже в начале следующего года.
Gazeta.SPb 04:39
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru вчера в 23:36
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество

Мишустин поручил сделать прозрачной и эффективной систему госзакупок

Министру финансов Антону Силуанову поручено оперативно подготовить поправки к закону, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с 44 федеральным законом, четче и быстрее.
Российская газета 04:40
Футбол

Португальский защитник «Севильи» перешел в китайский «Ухань Залл»

Португальский защитник Даниэл Каррису сменил "Севилью" на китайский "Ухань Залл", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
РИА Новости 04:47
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях.
Ведомости вчера в 16:52
Хоккей

Панарин признался, что обмен из «Чикаго» до сих пор его смущает

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что на раннем этапе карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не думал о том, что когда-нибудь покинет «Чикаго Блэкхоукс».
RT на русском 01:06
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о существовании "реальной опасности" того, что страны Запада договорятся с Россией.
Газета.Ru 04:12
Авто

ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК вчера в 12:45
Здоровье

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Кино

Актер Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов ради роли

Главного героя картины сыграет популярный актер Павел Прилучный. И роль его будет достаточно непростой - ему придется экстремально похудеть.
Shraibikus News вчера в 04:30
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