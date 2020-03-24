Общество
РИА НовостиФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
В документах названы те, кто несут ответственность за преступления — вспомогательный отряд гестапо, Служба безопасности рейхсфюрера СС, жандармерия, управление городской полиции.
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с чего всё началось
Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.РИА Новостивчера в 14:42
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ФСБ раскрыла секретные архивы о преступлениях фашистов в Ростовской области
Общественное телевидение Россиивчера в 16:37
Рассекречены документы ФСБ, которые позволят найти новые места захоронений времен войны в Ростовской области
Интерфакс - Россиявчера в 10:31
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