Общество
РИА НовостиФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
В документах названы те, кто несут ответственность за преступления — вспомогательный отряд гестапо, Служба безопасности рейхсфюрера СС, жандармерия, управление городской полиции.
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с чего всё началось
Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.РИА Новостивчера в 14:42
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ФСБ раскрыла секретные архивы о преступлениях фашистов в Ростовской области
Общественное телевидение Россиивчера в 16:37
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