Общество

РИА НовостиРИА НовостиФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
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ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

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Рассекречены документы ФСБ, которые позволят найти новые места захоронений времен войны в Ростовской области

Интерфакс - Россиявчера в 10:31

ФСБ рассекретила архивное дело о преступлениях фашистов в Ростовской области

Life.ruвчера в 16:23

ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

РИА Новостивчера в 14:42

Ростовские поисковики изучат описанные в рассекреченных ФСБ документах захоронения

ТАССвчера в 14:01

На Дону рассекречены документы об убийстве 72 пионеров в 1943 году

Российская газетавчера в 12:14

ФСБ раскрыла секретные архивы о преступлениях фашистов в Ростовской области

Общественное телевидение Россиивчера в 16:37
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

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РИА Новости 23 марта в 06:17
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Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
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Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо после загулов Джигана Супруга рэпера, похоже, подумывает о разводе с музыкантом.
Экспресс газета вчера в 12:36
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РБК вчера в 13:29
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Панихиды по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» пройдут в годовщину трагедии

Богослужение в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пройдет в Кузбассе в годовщину трагедии, 25 марта передает ТАСС.
Красная весна вчера в 18:10
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Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
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"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
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Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК вчера в 02:21
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На экс-мэра Оби завели уголовное дело о превышении полномочий

По материалам проверки региональный следком начал уголовное дело против экс-мэра Оби о превышении служебных полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав граждан.
ФедералПресс вчера в 23:15
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На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ вчера в 04:39
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
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В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
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Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
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Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости вчера в 05:41
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Бой Хабиба и Фергюсона может пройти во Флориде

Титульный бой Абсолютного бойцовского турнира (UFC) между дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсоном может пройти во Флориде.
Газета.Ru вчера в 23:39
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Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

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Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом

Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
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Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

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WomanHit.ru 23 марта в 12:05
Общество

Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре

На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
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