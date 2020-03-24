Общество
РИА НовостиФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
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Рассекречены документы ФСБ, которые позволят найти новые места захоронений времен войны в Ростовской области
Интерфакс - Россиявчера в 10:31
ФСБ раскрыла секретные архивы о преступлениях фашистов в Ростовской области
Общественное телевидение Россиивчера в 16:37
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Общество
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Здоровье
В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках
Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо после загулов Джигана
Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо после загулов Джигана Супруга рэпера, похоже, подумывает о разводе с музыкантом.
Экономика
Налоги для самозанятых предложили временно отменить из-за коронавируса
Депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову (копия письма есть в распоряжении RT) с предложением отменить налог для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Происшествия
Панихиды по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» пройдут в годовщину трагедии
Богослужение в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» пройдет в Кузбассе в годовщину трагедии, 25 марта передает ТАСС.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» четыре рейса из Москвы и в Москву
Неизвестные сообщили о "минировании" по меньшей мере четырех рейсов, которые должны следовать из Москвы и в Москву.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Экономика
Предпринимателей в Якутии освободят от налогов из-за коронавируса
Малый и средний бизнес в Якутии временно освободят от ряда налогов и получат отсрочку по коммунальным платежам и по аренде государственного имущества.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Финансы
Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке
Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
Происшествия
На экс-мэра Оби завели уголовное дело о превышении полномочий
По материалам проверки региональный следком начал уголовное дело против экс-мэра Оби о превышении служебных полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав граждан.
Здоровье
На Украине 84 человека заразились коронавирусом
На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Единоборства
Бой Хабиба и Фергюсона может пройти во Флориде
Титульный бой Абсолютного бойцовского турнира (UFC) между дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсоном может пройти во Флориде.
Авто
Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Происшествия
Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом
Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек
Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
Общество
Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре
На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).