Общество
ИзвестияФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
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Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.РИА Новостивчера в 19:03
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Валерий Кузьмин: Работа по рассекречиванию документов о периоде фашистской оккупации будет продолжена
Псковское агентство информации04:14
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