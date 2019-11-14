Общество
ИзвестияФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
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Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.РИА Новостивчера в 19:03
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Происшествия
СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Sputnik Литва вчера в 22:15
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика
Украинцы переезжают в Крым чаще, чем крымчане на Украину
"Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации", – сообщил Константинов.
Московский Комсомолец вчера в 03:51
Хоккей
Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии
Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Lenta.ru 03:25
Наука
В советском ядерном бункере муравьи превратились в каннибалов
Еще в 2013 году группа ученых обратила внимание на существование в бункере древесных муравьев, которые просто падали туда через вентиляционную трубу и не могли выбраться.
Газета DAILY 12 ноября в 13:29
Футбол
«Тоттенхэм» нашел в «Роме» еще один вариант на замену Эриксену
«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.
Матч ТВ 01:45
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
РБК вчера в 06:46
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:58
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат на видео
OAnews вчера в 04:50
Шоу-бизнес
В борьбе за дочь Холли Берри обвинила ее отца в инцесте и расизме
Как выяснилось, бывшие возлюбленные судились за опеку над девочкой. Тогда актриса обвинила манекенщика в инцесте и расизме.
Bimru.ru 01:10
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Общество
Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для жительниц села
Закон, предусматривающий введение сокращённого рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности, подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 12 ноября в 14:35
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.
Российская газета 01:00
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Происшествия
В Москве задержали предпринимателя за обман паралимпийской спортсменки
В Москве Следственный комитет обвинил предпринимателя Валерия Перевозникова в мошенничестве на сумму 5 миллионов рублей в отношении паралимпийской спортсменки, сообщает пресс-служба ведомства.
Радио Sputnik 03:24
Происшествия
Росгвардия проверит ЧОП колледжа после стрельбы в Благовещенске
Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил ведомству проверить частное охранное предприятие, сотрудники которого обеспечивали безопасность в строительном колледже Благовещенска.
Телеканал 360° 03:27
Армия и оружие
Эксперт рассказал о «позорном поражении» США в Сирии
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков на страницах «Военно-промышленного курьера» сделал заявление о том, что Вашингтон ожидает позорное поражение в Сирии.
Военное дело вчера в 04:00
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими
В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Российская газета 02:03
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
Житель Петербурга забирал ребенка из сада с гранатой и автоматом
В Колпино Санкт-Петербурга мужчина собирался забирать своего сына с детского сада, вооружившись автоматом и гранатой.
Регион online вчера в 07:57
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
В ведомстве напомнили, что не оказывают платных услуг. Роструд сообщил о фактах мошенничества в МВД.
REGNUM 02:46
Политика
Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили паспорта РФ
Более 170 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей Украины получили российские паспорта в Ростовской области.
Газета.Ru вчера в 14:33