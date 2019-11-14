Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.

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Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

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