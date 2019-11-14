Происшествия

ИзвестияИзвестияФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.
РИА Новостивчера в 19:03

Подробнее о событии

ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

РИА Новостивчера в 19:03

ФСБ рассекретила дело об эстонских палачах в Моглинском концлагере в годы войны

Life.ruвчера в 20:52

ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Телеканал 360°вчера в 20:32

ФСБ рассекретила информацию о зверствах эстонских фашистов под Псковом

REGNUMвчера в 20:24

ФСБ опубликовала данные о зверствах эстонских карателей в годы Великой Отечественной

URA.Ruвчера в 20:18

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Известиявчера в 20:10

ФСБ рассекретила информацию об эстонских карателях

РБКвчера в 22:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:38, Ашберн
Происшествия

В колледже Благовещенска произошла стрельба

Lenta.ru вчера в 21:30
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru вчера в 08:07
Футбол

Игрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию

Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переезде украинских футболистов в Россию, передает Tribuna.
Газета.Ru вчера в 14:00
Происшествия

В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка

Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.
Вести.Ru вчера в 11:16
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Общество

В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 13:18
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском вчера в 12:00
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК вчера в 14:56
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM вчера в 15:10
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия вчера в 11:32
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Хоккей

Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.
Чемпионат 12 ноября в 21:55
Общество

НАФИ назвал самые популярные среди россиян цифровые сервисы банков

Наиболее активными пользователями цифровых сервисов банков в России являются люди с доходом выше среднего, руководители и пользователи до 34 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Армия и оружие

Десять человек стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа

Число жертв при авиаударах израильской армии по сектору Газа увеличилось до десяти.
Политика Сегодня 12 ноября в 16:30
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 12 ноября в 04:51
Происшествия

В «Лефортово» сочли экс-полковника Захарченко склонным к побегу

РБК вчера в 00:49
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

REGNUM вчера в 02:13
Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 12:48
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни

В "Судьбе человека" актриса говорит, что "След" дал ей свободу, самодостаточность и уверенность в своих силах, а востребованность помогла вырваться "из лап" страшной болезни.
Вести.Ru вчера в 06:43
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

ТАСС вчера в 15:50
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России

Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как экономике страны удалось избежать рецессии.
РИА Новости вчера в 17:07
Общество

Россиян ожидает зимнее бабье лето

«Жителей Центральной России вместо морозов, которые обычно уже приходят в это время, ждут зимнее бабье лето», — заявили синоптики.
БИЗНЕС Online вчера в 07:12
Политика

Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 12 ноября в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное