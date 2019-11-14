Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.
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с чего всё началось

ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.
РИА Новости19:03

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ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

РИА Новости19:03

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Известия20:10

ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Телеканал 360°20:32

ФСБ опубликовала данные о зверствах эстонских карателей в годы Великой Отечественной

URA.Ru20:18

ФСБ рассекретило информацию об эстонских карателях

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Life.ru20:52
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