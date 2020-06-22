Общество

Lenta.ruLenta.ruФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
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ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму

RT на русском05:02

ФСБ рассекретила документы о расправах нацистов над красноармейцами в Крыму

ТК Звезда06:36

ФСБ передала Госархиву Крыма документы о преступлениях нацистов на Керченском полуострове

ИА Крыминформ06:23

ФСБ рассекретила данные о пытках красноармейцев в Крыму в 1942 году

РБК07:19

ФСБ рассекретила и передала архиву Крыма документы о преступлениях нацистов

Вести.Севастополь19 июня в 07:12

ФСБ передаст Госархиву Крыма уникальные документы

Севастополь.ру19 июня в 06:50

ФСБ передаст в Госархив Крыма рассекреченные документы о зверствах фашистов

SM News19 июня в 06:17
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Происшествия

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
РИА Новости 06:51
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Здоровье

141 человек в Ростовской области заразился коронавирусом за сутки

По информации Роспотребнадзора на понедельник, 22 июня, за сутки у 141 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:47
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Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
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Футбол

Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
LiveSport.ru 07:03
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Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
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Армия и оружие

Египетские F-16 начали наносить удары по турецким военным в Ливии

Avia.pro 05:51
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Политика

Путин приехал в главный храм Минобороны

Газета.Ru 05:41
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Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Российская газета 05:29
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
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Общество

The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store

CyberSport.ru вчера в 07:19
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3,1K
Общество

Жители Уфы встали на колени у мэрии

ГлавУфа 07:04
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

По мнению Коболева, если решение отменят, то Секретариат энергетического сообщества признает Украину не выполнившей свои обязательства и заберет у оператора сертификацию.
Lenta.ru 07:00
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Общество

Пригожин отреагировал на слухи о разорении

Газета.Ru 04:29
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Транспорт

РЖД возвращают на маршруты свыше 70 поездов

С ростом спроса РЖД возвращают в расписание более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов дальнего следования.
Вести.Ru 07:08
Наука

Объяснен один из главных симптомов коронавируса

Британские ученые объяснили потерю обоняния, что считается одним из главных симптомов COVID-19.
Lenta.ru 04:02
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Политика

Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

REGNUM 07:15
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
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Кино

Фильм «Первый выстрел». Как началась Великая Отечественная война

Вашему вниманию документальный фильм «Первый выстрел» автора Сергея Абрамова о самом первом выстреле в Великой Отечественной войне по немецкому захватчику, который в Севастополе совершила зенитная батарея №74 лейтенанта Ивана Козовника.
ForPost вчера в 20:14
Происшествия

В «Сахаэнерго» уточнили объем разлитого топлива в Якутии

РИА Новости 06:43
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Автоспорт

На машинах Формулы 1 в Австрии будет изображена радуга

По ходу гоночного уик-энда в Австрии 3-5 июля команды и партнеры Формулы 1 поблагодарят ключевых сотрудников и отдельных лиц изображением радуги на машинах.
Autosport.com.ru 07:03
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Здоровье

Девять амурских медиков удостоены Ордена Пирогова

ИА Порт Амур 05:56
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию

ГлобалМСК.ру вчера в 07:18
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Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Происшествия

Волейболист сборной России напал на водителя в Москве

Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:59
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