Общество

РамблерРамблерФСБ рассекретила документы об Освенциме

Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, который, как сообщал «Рамблер», отмечается 27 января, ФСБ рассекретила архивные документы об Освенциме. Большинство документов представляют собой протоколы допросов надзирателей лагеря, многие из которых были поляками.
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с чего всё началось

ФСБ рассекретила уникальные документы по освобождению Освенцима

В дни памяти жертв Холокоста ФСБ рассекретила уникальные архивные документы по Освенциму и большую их часть составляют допросы надзирателей. Многие из них были поляками и зверствовали они зачастую даже больше самих немцев. Архивные документы под грифом "совершенно секретно".
РЕН ТВ01:45

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Рассекречены документы об освобождении Освенцима

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URA.Ru02:52

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Телеканал 360°05:29

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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
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Названа дата выхода 2 сезона «Видоизмененного углерода» от Netflix

Продолжение киберпанк-сериала «Видоизмененный углерод» Netflix анонсировал еще в 2018 году, после завершения первого сезона.
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Регистрация автомобилей в дилерских центрах откладывается

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Освенцим
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