Общество
РамблерФСБ рассекретила документы об Освенциме
Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, который, как сообщал «Рамблер», отмечается 27 января, ФСБ рассекретила архивные документы об Освенциме. Большинство документов представляют собой протоколы допросов надзирателей лагеря, многие из которых были поляками.
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с чего всё началось
В дни памяти жертв Холокоста ФСБ рассекретила уникальные архивные документы по Освенциму и большую их часть составляют допросы надзирателей. Многие из них были поляками и зверствовали они зачастую даже больше самих немцев. Архивные документы под грифом "совершенно секретно".РЕН ТВ01:45
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