Среди архивных материалов – протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах в ходе подготовки и во время Хабаровского процесса.
Бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии - микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, который проводил биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными.
В Санкт-Петербурге оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало при получении взятки.
Исследование, проведенное группой ученых из США, показало, что IQ младенцев, рожденных в период пандемии коронавируса, более чем на 20 пунктов меньше того, что наблюдался у детей в предыдущие 10 лет, сообщает The Guardian.