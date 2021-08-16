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ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году

ФСБ обнародовала архивные материалы, из которых следует, что Япония в 1944 году планировала применить бактериологическую бомбу.
РБК
Среди архивных материалов – протокол одного из допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в 1947 и 1949 годах в ходе подготовки и во время Хабаровского процесса.
Взгляд.ру
Бомба была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии - микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии, который проводил биологические опыты над корейскими, китайскими и советскими военнопленными.
Комсомольская правда
8 августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии.
Взгляд.ру

С чего всё началось

ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году
Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году, это следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России.
РИА Новости20:09

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