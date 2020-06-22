Общество
Lenta.ruФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
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ФСБ рассекретила и передала архиву Крыма документы о преступлениях нацистов
Вести.Севастополь19 июня в 07:12
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
РИА Новости 06:51
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Экономика
Золото подорожало на фоне роста числа заражений коронавирусом
Утром 22 июня на фоне опасений из-за роста заболеваемости коронавирусом в мире начали расти цены на золото: на нью-йоркской бирже Comex августовские фьючерсы подорожали на 0,92% — до 1769,3 доллара за тройскую унцию (+16,15 доллара).
Давыдов.Индекс 06:52
Происшествия
Экс-министра из Дагестана приговорили к лишению свободы за взяточничество
Экс-министру образования и науки республики Шахабасу Шахову в качестве наказания назначили 4,5 года колонии.
News.ru 10:28
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России
Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Экономика
Правительство увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:54
Хоккей
Четыре советских игрока претендуют на включение в Зал хоккейной славы
Авторитетный журнал The Hockey News составил список из шести европейских игроков, которые должны быть включены в Зал хоккейной славы.
Спорт день за днем 05:40
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский шоумен Гарик Харлмов опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
РИА Новости 10:04
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Общество
Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью
Россиянам и в осенний сезон придется соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.
Известия 09:10
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices 09:28
Происшествия
Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Происшествия
Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве
Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 09:42
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает мышь с возможностью голосового ввода
Отличительной функцией мыши Xiaomi стала возможность распознавания речи. Кроме этого, устройство будет оснащено опцией перевода текста.
Радиочастотный спектр 04:13
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Как рассказали эксперты издания "Аргументы и Факты", с 1 июля вступят в силу три самых знаковых изменения.
ПРАЙМ 02:08
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Российская газета 09:28
Спорт
А. Фетисов: когда меня приглашали в «Спартак», задачи убрать Лисина не стояло
Главный кандидат на позицию главы департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал своё приглашение в клуб.
Чемпионат 06:57
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50