Общество

Lenta.ruLenta.ruФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Читать в источнике
Комментировать285

Подробнее о событии

ФСБ рассекретила документы о расправах нацистов над красноармейцами в Крыму

ТК Звезда06:36

«Расстреливали и сжигали мирных граждан»: ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов в Крыму

КП - Крым08:14

ФСБ рассекретила данные о пытках красноармейцев в Крыму в 1942 году

РБК07:54

Рассекречиваются документы о нацистских преступлениях против мирного населения в Крыму

Крым 2408:47

ФСБ передала Госархиву Крыма документы о преступлениях нацистов на Керченском полуострове

ИА Крыминформ06:23

ФСБ рассекретила и передала архиву Крыма документы о преступлениях нацистов

Вести.Севастополь19 июня в 07:12

ФСБ передаст Госархиву Крыма уникальные документы

Севастополь.ру19 июня в 06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Известия вчера в 21:14
259
Футбол

Появилось фото новой формы «Барселоны»

Metaratings 06:24
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
1,1K
Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
9
Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
1K
Политика

Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери

Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
11
Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
111
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
1,7K
Экономика

Госдума рассмотрит отчет Банка России на заседании 23 июня

Государственная Дума во вторник, 23 июня, рассмотрит отчет Банка Росси за 2019 год.
Дума ТВ 19 июня в 10:25
7
Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
3
Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
4
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
8
Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
4
Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
482
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
618
Происшествия

Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
392
Экономика

«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
122
Происшествия

На дизельной электростанции в Якутии произошла крупная утечка топлива

ИА REX 08:19
288
Общество

В «Газпроме» назвали сроки запуска газопровода «Северный поток-2»

ПАО «Газпром» планирует запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» в конце 2020-го или в начале следующего года.
Профиль 07:26
7
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
180
Космос

Названо число инопланетных океанов в галактике

Lenta.ru вчера в 23:37
1
Общество

Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

Активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью квадракоптера разместили на монументе «Родина-мать» радужный флаг.
РБК вчера в 20:24
1K
Происшествия

Крупную нарколабораторию обнаружили во Владимирской области

В одной из деревень Петушинского района в неэксплуатирумом здании полицейскими было обнаружено оборудование, а также костюмы индивидуальной защиты.
Молва 07:21
3
Общество

Голикова заявила, что носить маски придется и осенью

Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 08:48
113
Технологии

Создан самый мощный в истории квантовый компьютер

Компания Honeywell представила мощнейший в мире квантовый компьютер. Он вдвое мощнее, чем ближайший аналог.
Вести.Ru 04:37
Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой и опасной

Lenta.ru 02:45
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, сколько актер выпил перед аварией

РИА Новости 08:43
1,3K
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости вчера в 07:40
583
Политика

Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании

Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулось с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
Газета.Ru 08:48
2
Происшествия

Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель

Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное