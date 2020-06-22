Общество
Lenta.ruФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
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ФСБ рассекретила и передала архиву Крыма документы о преступлениях нацистов
Вести.Севастополь19 июня в 07:12
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Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
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По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
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Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
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Коммерсантъ 19 июня в 17:27
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Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
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Государственная Дума во вторник, 23 июня, рассмотрит отчет Банка Росси за 2019 год.
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
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Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
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Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
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Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
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Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
Экономика
«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
Общество
В «Газпроме» назвали сроки запуска газопровода «Северный поток-2»
ПАО «Газпром» планирует запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» в конце 2020-го или в начале следующего года.
Профиль 07:26
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Названо число инопланетных океанов в галактике
Lenta.ru вчера в 23:37
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Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве
Активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью квадракоптера разместили на монументе «Родина-мать» радужный флаг.
РБК вчера в 20:24
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Крупную нарколабораторию обнаружили во Владимирской области
В одной из деревень Петушинского района в неэксплуатирумом здании полицейскими было обнаружено оборудование, а также костюмы индивидуальной защиты.
Молва 07:21
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Голикова заявила, что носить маски придется и осенью
Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 08:48
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Создан самый мощный в истории квантовый компьютер
Компания Honeywell представила мощнейший в мире квантовый компьютер. Он вдвое мощнее, чем ближайший аналог.
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
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Политика
Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании
Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулось с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
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Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11