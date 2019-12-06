Общество
Право.руФСБ расследует хищения при строительстве погранзастав
По словам источника «Коммерсанта» в силовых структурах, действия Сулина и неустановленных лиц могли нанести ущерб, по сумме равный строительству двух погранзастав. Учитывая, что стоимость возведения одной погранзаставы оценивается в 300 млн руб.
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с чего всё началось
Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.Коммерсантъвчера в 17:51
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