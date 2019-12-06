Общество

Право.руПраво.руФСБ расследует хищения при строительстве погранзастав

По словам источника «Коммерсанта» в силовых структурах, действия Сулина и неустановленных лиц могли нанести ущерб, по сумме равный строительству двух погранзастав. Учитывая, что стоимость возведения одной погранзаставы оценивается в 300 млн руб.
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с чего всё началось

В ФСБ украли две заставы

Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.
Коммерсантъвчера в 17:51

Подробнее о событии

Следователи заявили о многомиллионных хищениях в ФСБ

URA.Ru01:49

СМИ узнали о деле против сотрудника ФСБ из-за непостроенных погранзастав

РБК03:50

«Ъ» сообщил о деле против сотрудника ФСБ о хищении при обустройстве погранзастав

Интерфакс02:39

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Lenta.ru01:50

Ъ: сотрудника ФСБ заподозрили в хищении при строительстве погранзастав

РИА Новости05:46

СК выясняет обстоятельства исчезновения сотен миллионов рублей, выделенных на строительство различных объектов

Эхо Москвы01:34

В ФСБ украли две заставы

Коммерсантъвчера в 17:51
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Армия и оружие

Трофейный украинский танк «Булат» модернизировали в ЛНР

Российская газета вчера в 04:48
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Шоу-бизнес

Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Газета.Ru 04 декабря в 08:09
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Армия и оружие

Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
Российская газета 04 декабря в 21:20
Политика

Путин и Лукашенко обсудят интеграцию в рамках Союзного государства

РИА Новости 07:07
Общество

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
REGNUM вчера в 11:13
Происшествия

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
РБК вчера в 15:06
Культура

«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

ТАСС 01:24
Происшествия

Оглашены приговоры четырем фигурантам «московского дела»

Коммерсантъ 08:00
Здоровье

Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
МИР 24 вчера в 14:51
Космос

Украина показала панораму «лунной базы»

РИА Новости 07:38
Игры

В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Актуальные Новости вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, планирует ли он жениться

Победитель зрительского голосования «Евровидения-2016» певец Сергей Лазарев рассказал, входит ли женитьба в его ближайшие планы.
iReactor 03:22
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 04 декабря в 09:06
Политика

Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Известия 08:13
Авто

Седан Geely Emgrand GT покинул российский рынок

Emgrand GT уже не производится, поэтому информация о модели пропала с официального сайта компании, сообщили порталу «Китайские автомобили» в пресс-службе Geely.
Автостат 01:57
Авто

В Японии определили лучший автомобиль года

Vevby.ru 08:15
Наука

В Армении нашли погребение «амазонки»

Археологи открыли в Армении, на некрополе Бовера I, погребение женщины со следами развитой мускулатуры и боевых ранений.
Наука и жизнь 02 декабря в 23:09
Общество

Uber сообщил о 6 тыс. домогательств в США за 2017–2018 годы

Компания сообщила, что в 2017 году при общем количестве 1 млрд поездок на Uber в США было зафиксировано 2936 домогательств, к которым относятся в том числе насильственные попытки или насильственные совершенные прикосновения, поцелуи или сексуальный контакт.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия

В Калининграде полиция начала проверку из-за массовой гибели лебедей

Региональное управление МВД в Калининграде начало проверку по сообщениям СМИ о массовой гибели лебедей на городских водоемах.
Собеседник 07:48
Армия и оружие

Сирийские исламисты обзавелись современными немецкими танками

Как сообщает "Лента.ру", пользователи сети обратили внимание на опубликованные в Twitter фотографии, на которых боевики из исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", воюющие на территории Сирии, запечатлены на фоне современных немецких танков Leopard 2.
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Общество

Мэрия Екатеринбурга выиграла суд по станции «Бажовская»

Администрация Екатеринбурга добивается возвращения земельного участка на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, чтобы в перспективе достроить станцию метро «Бажовская».
Политсовет 07:52
Политика

Путин встретится с Зеленским в Париже

Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже отдельные встречи с лидерами стран «нормандской четверки», в том числе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Sibnet Новости 06:23
Армия и оружие

Нигерия приняла на вооружение бронеавтомобиль Ezugwu 4Х4

Нигерийские вооруженные силы приняли на вооружение разработанные и выпущенные в Нигерии броне автомобили Ezugwu (Гора).
Военное обозрение 08:22
Наука

Ученые впервые распечатали искусственную трахею на биопринтере

Evo-rus.com 01:08
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Гаджеты

Qualcomm представила флагманскую SoC Snapdragon 865

На ежегодном техническом саммите Snapdragon Tech Summit 2019, который проходит на Гавайях с 3 по 6 декабря, компания Qualcomm анонсировала новый флагманский процессор Snapdragon 865.
MobiDevices 04 декабря в 04:46
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