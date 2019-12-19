Происшествия
Эхо МосквыФСБ рассматривает стрельбу в приемной на Лубянке как теракт
Два представителя ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Сейчас стало известно, что один скончался. По данным ЦОДД, движение в районе Лубянки частично открыто.
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Происшествия
Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке
По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Общество
МВД намеревается получить право изымать детей из семьи
МВД России выступает за внесение изменений в Семейный кодекс, которые позволят наделить сотрудников ведомства правом изымать ребёнка из семьи при случае наличия прямой угрозы его жизни и здоровью.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Здоровье
Чем может быть вреден чай с лимоном
Чай с лимоном обладает отличными вкусовыми качествами и множеством полезных свойств.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.
Политика
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik
Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Финансы
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Спорт
Путин: «Решение WADA по России не соответствует здравому смыслу»
Президент России Владимир Путин недоумевает от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на 4 года от международных соревнований за манипуляцию с данными баз московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея
Президент РФ Владимир Путин считает, что тело Ленина выносить из Мавзолея не стоит.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Гаджеты
В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2
Общество
В России изменятся правила выхода на пенсию
В 2020 году в России изменятся правила выхода на пенсию в связи с пенсионной реформой, согласно которой был увеличен возраст выхода на пенсию.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Биатлон
Немец Долль выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону во Франции
Немецкий спортсмен Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском городе Анси.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках
Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
Происшествия
Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом
Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
Футбол
Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
В своём Instagram португальский форвард опубликовал фотографии своего победного мяча, который он забил головой в прыжке, оторвавшись от газона на 71 см, и сопроводил их подписью: «CR7 AIR JORDAN!», таким образом сравнив себя с легендарным баскетболистом, шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке
Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.