Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на заявление спецслужбы.
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с чего всё началось
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала более 30 человек из нескольких регионов, которым вменяется продажа краденых данных банковских карт, сообщает
 ФСБ.
Ведомости03:58

Подробнее о событии

ФСБ опубликовала видео задержания хакерской группы

РИА Новости03:51

В России пресекли деятельность группы хакеров

RT на русском03:08

ФСБ выявила крупную сеть торговцев ворованными данными карт

Взгляд.ру02:51

ФСБ показала видео задержания торговцев данными кредитных карт

РБК05:08

Сотрудники ФСБ разоблачили крупнейшую хакерскую группировку

Lenta.ru02:50

ФСБ разоблачила крупнейшую группу хакеров

Известия02:43

ФСБ распространила видео задержания торговцев данными кредитных карт

ТАСС03:23
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля.
Профиль вчера в 03:57
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В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv вчера в 14:10
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Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:49
Происшествия

В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
РИА Новости 05:08
Здоровье

Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Известия 01:02
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 22 марта в 10:18
Политика

Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Lenta.ru 04:14
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

ProstoProSport 05:26
Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
Политика

Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.
Lenta.ru 05:04
Здоровье

Россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом в Испании

Россиянка Ольга Ландышева, проживающая в Испании, рассказала о ситуации с коронавирусом в стране.
Городовой 05:06
Общество

Большинство россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны

Прекрасным временем советскую эпоху считают 75% россиян. С таким мнением не согласны 18% участников опроса.
Эхо Москвы 01:04
Шоу-бизнес

Петросян ответил на слухи о рождении ребенка

РИА Новости вчера в 17:46
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Авто

Volkswagen приостановил сборку машин в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
РИА Новости 04:32
Общество

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Lenta.ru вчера в 12:06
Общество

В Минтруде рассказали о мерах по поддержке работающих россиян

Минтруд разработал проект постановление правительства о дополнительных мерах для поддержки рынка труда в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:04
Шоу-бизнес

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко излечилась от коронавируса

Актриса и модель Ольга Куриленко вылечилась от COVID-19. При этом девушка рассказала, как протекала болезнь.
VSE42.RU вчера в 06:15
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 05:08
Авто

Спрос на новые автомобили падает в России

Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
Автоновости дня вчера в 16:43
Футбол

Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE - прим.) отреагировала на коллаж форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который игрок выложил в Instagram.
Piter.tv вчера в 15:43
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Жарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Роскомнадзора (РКН) Александра Жарова.
Би-порт вчера в 14:28
Музыка

Умер основатель группы Deutsch Amerikanische Freundschaft Габи Дельгадо

Ушёл из жизни Габи Дельгадо-Лопес, испанский музыкант, основатель и вокалист культовой немецкой электронной группы Deutsch Amerikanische Freundschaft.
Российская газета 05:26
Футбол

«Тоттенхэм» готовится сделать предложение по Холанду

«Тоттенхэм» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. «Шпоры» готовятся сделать предложение по переходу игрока.
Soccer.ru вчера в 02:26
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета вчера в 08:44
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