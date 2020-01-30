Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую под Калугой

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что ей удалось пресечь нелегальную деятельность расположенного в Калужской области стрелкового клуба. Как оказалось, его сотрудники тайно переделывали охотничье оружие в боевое автоматическое.
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ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую при стрелковом клубе под Калугой

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