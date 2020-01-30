Общество
Московский КомсомолецФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую под Калугой
Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что ей удалось пресечь нелегальную деятельность расположенного в Калужской области стрелкового клуба. Как оказалось, его сотрудники тайно переделывали охотничье оружие в боевое автоматическое.
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Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Политика
Нетаньяху прилетел к Путину в Кремль
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Общество
В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны
Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Происшествия
В Стокгольме из галереи украли работы Сальвадора Дали
Из художественной галереи в центре Стокгольма неизвестные похитили работы испанского художника Сальвадора Дали.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Политика
МИД осудил Болгарию за «шоу» вокруг высылки российских дипломатов
Болгария устроила шоу и целую информационную кампанию вокруг высылки двух российских дипломатов, посольство России было уведомлено об объявлении их persona non grata лишь после того, как эту информацию растиражировали в СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Политика
Совет ЕС утвердил соглашение об условиях брексита
Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, информирует пресс-служба.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
2020 год станет значимым для мира гейминга, потому что в этом году два гиганта консольного гейминга Sony и Microsoft представят новые поколения своих приставок - Sony PlayStation 5 и Xbox Series X. Новая утечка информации утверждает, что Sony PlayStation 5 будет гораздо производительнее Xbox Series X.
Политика
Путин уволил главу Чувашии Игнатьева
1. Игнатьев уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия» Президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.
Космос
У зонда Voyager 2 в межзвёздном пространстве возникли проблемы
Лаборатория реактивного движения Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает о том, что на борту аппарата Voyager 2 («Вояджер-2») произошёл сбой.
Общество
Россия частично закрывает границу с Китаем
С 31 января движение через КПП на отдельных участках российско-китайской границы из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV закрыты.
Общество
Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро
Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.
Гаджеты
Китайцы продемонстрировали новые процессоры для замены Intel и AMD
В КНР провели презентацию новых процессоров, которые должны стать заменой для продукции компаний AMD и Intel.
Политика
Путин увеличил число машин с «мигалками» в администрации президента
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым добавил своей администрации еще две машины с "мигалкой", документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Путин поручил создать единую базу данных жертв политических репрессий
Российский президент Владимир Путин поручил продумать вопрос о создании единой базы сведений жертв политических репрессий, цитирует РИА "Новости".
Политика
Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы.
Гаджеты
Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android
Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.