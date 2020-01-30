Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую под Калугой

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что ей удалось пресечь нелегальную деятельность расположенного в Калужской области стрелкового клуба. Как оказалось, его сотрудники тайно переделывали охотничье оружие в боевое автоматическое.
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ФСБ опубликовала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Известия07:07

В калужском стрелковом клубе нашли подпольную мастерскую оружия

Российская газета03:52

Жесткое задержание подпольных оружейников бойцами ФСБ попало на видео

Lenta.ru03:38

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

РИА Новости04:24

Руководители калужского стрелкового клуба создали подпольную оружейную мастерскую

ТАСС03:09

ФСБ опубликовала видео рейда на подпольную мастерскую по переделке оружия

РБК06:27

ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую при стрелковом клубе под Калугой

Интерфакс02:52
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