Общество
РИА НовостиФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой
Преступная группа, по данным следствия, состояла из руководителей и рядовых сотрудников спортивно-стрелкового клуба в городе Юхнов: они "организовали на базе клуба мастерскую по переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое автоматическое".
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