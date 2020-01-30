Общество

РИА НовостиРИА НовостиФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Преступная группа, по данным следствия, состояла из руководителей и рядовых сотрудников спортивно-стрелкового клуба в городе Юхнов: они "организовали на базе клуба мастерскую по переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое автоматическое".
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