Накануне глава государства рассказал о докладах ФСБ по вбросам ложной информации о масштабах распространения коронавируса в России. По словам Пескова, обо всех подобных событиях президенту докладывают регулярно, пишет ТАСС.

ФСБ регулярно докладывает Путину о фейках про коронавирус

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