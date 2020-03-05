Политика

КомпанияКомпанияФСБ регулярно докладывает Путину о фейках про коронавирус

Накануне глава государства рассказал о докладах ФСБ по вбросам ложной информации о масштабах распространения коронавируса в России. По словам Пескова, обо всех подобных событиях президенту докладывают регулярно, пишет ТАСС.
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Путин регулярно получает доклады ФСБ о фейковых новостях про коронавирус

Красная весна04:32

ФСБ регулярно докладывает Путину о фейках с коронавирусом и «минерах»

РИА Новости04:39

Путин регулярно получает от ФСБ сведения о фейках про коронавирус

News.ru04:32

Песков: ФСБ докладывает Путину об «информационных провокациях» с коронавирусом

Московский Комсомолец04:51

Путин на регулярной основе получает информацию о фейках о коронавирусе от ФСБ

Народные новости04:29

Кремль сообщил о докладах ФСБ Путину по коронавирусу

Lenta.ru04:22

Песков: ФСБ регулярно докладывает Путину о фейках с коронавирусом

РЕН ТВ04:17
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Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Российская газета 06:27
Футбол

Черчесов: хотим сыграть в Волгограде и Екатеринбурге в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу может провести матчи Лиги наций в Волгограде и Екатеринбурге, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
РИА Новости 03:40
Экономика

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Общество

Вильфанд рассказал, когда ждать повторения аномально теплой зимы

Аномально теплые зимы вряд ли станут обычным делом в России, но и "традиционные" зимы будут уходить в прошлое, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 05:31
Автоспорт

Даниил Квят: «Было бы здорово стать напарником Ферстаппена»

Матч ТВ 07:51
Общество

Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 08:37
Армия и оружие

Военный грузовик ВСУ подорвался на мине в Донбассе, один солдат погиб

РЕН ТВ 08:58
Общество

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
РБК 09:01
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов

Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:26
Экономика

Силуанов оценил влияние нового коронавируса на экономику России

Последствия распространения коронавируса в мире сказываются на российской экономике, так как она является частью глобальной, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
ТАСС 08:42
Общество

В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
РИА Новости 00:44
Политика

Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Вести.Ru 05:48
Авто

Обозначена дата начала продаж Haval H5 в РФ

Haval H5 является перелицованным вариантом Great Wall Hover H5. Последний в России реализовывали пару лет назад.
ГЛАС.RU 00:46
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Общество

Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.
Lenta.ru 06:39
Общество

Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
РИА Новости 09:05
Происшествия

Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК

Следствие выясняет обстоятельства похищения восьмилетней школьницы в городе Нея Костромской области, которую нашли в доме местного жителя, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 07:39
Армия и оружие

Боевики ПНС пошли в наступление после ухода «ЧВК Вагнера» из Ливии

Свободная Пресса вчера в 08:45
Происшествия

Двух омских главврачей уволили после смерти многодетной санитарки

Минздрав Омской области уволил двух главврачей районных больниц после смерти 44-летней многодетной матери Елены Евсеевой.
Газета.Ru 05:18
Единоборства

Емельяненко назвал провокацией оскорбления в свой адрес

Известия 08:56
Происшествия

Силовики проводят обыски в офисе IT-компании на юго-западе Петербурга

Сотрудники силовых структур проводят обыски в офисе одной из IT-компаний в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 08:05
Биатлон

Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
RT на русском 05:37
Единоборства

Мэйуэзер потребовал $600 млн за бои с Макгрегором и Нурмагомедовым

РИА Новости 06:58
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru вчера в 11:23
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Политика

Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя

Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Lenta.ru 08:42
Армия и оружие

Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США

Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
REGNUM 07:06
Общество

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
Вести.Ru 07:42
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