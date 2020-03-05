Политика
КомпанияФСБ регулярно докладывает Путину о фейках про коронавирус
Накануне глава государства рассказал о докладах ФСБ по вбросам ложной информации о масштабах распространения коронавируса в России. По словам Пескова, обо всех подобных событиях президенту докладывают регулярно, пишет ТАСС.
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Песков: ФСБ докладывает Путину об «информационных провокациях» с коронавирусом
Московский Комсомолец04:51
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Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
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Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин, говорится на сайте нижней палаты парламента.
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Общество
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Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
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Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского разработчика роботов Promobot за использование его внешности.
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Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Происшествия
Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
Следствие выясняет обстоятельства похищения восьмилетней школьницы в городе Нея Костромской области, которую нашли в доме местного жителя, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Армия и оружие
Боевики ПНС пошли в наступление после ухода «ЧВК Вагнера» из Ливии
Происшествия
Двух омских главврачей уволили после смерти многодетной санитарки
Минздрав Омской области уволил двух главврачей районных больниц после смерти 44-летней многодетной матери Елены Евсеевой.
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Силовики проводят обыски в офисе IT-компании на юго-западе Петербурга
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
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Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Политика
Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя
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Армия и оружие
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Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Общество
В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина
В Екатеринбурге активисты собираются устроить салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.