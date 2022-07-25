Главный расследователь издания Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону российских самолетов.
Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.
Московский футбольный клуб «Спартак» в своих социальных сетях опубликовал видеоответ «Краснодару» по итогам матча второго тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ), который закончился победой красно-белых 4:1.