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ФСБ сообщила, что сотрудник Bellingcat Грозев участвовал в операции по угону самолетов РФ

Главный расследователь издания Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозев участвовал в операции украинской разведки по угону российских самолетов.
Lenta.ru
В сюжете канала «Россия 24», посвященном срыву операции ГУР МО Украины, показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции.
Взгляд.ру
Утром 25 июля ФСБ сообщила, что пресекла операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов.
Коммерсантъ
По данным ФСБ, украинская разведка рассматривала возможность угона российского Су-24, Су-34 или Ту-22М3.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Грозев признал, что участвовал в сорванной операции Киева по вербовке российских летчиков
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ФСБ: расследователь Bellingcat Грозев участвовал в операции Украины по угону самолетов РФ
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ФСБ сообщила, что сотрудник Bellingcat Грозев участвовал в операции по угону самолетов РФ
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