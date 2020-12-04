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ФСБ сообщила о попытке неизвестных вооруженных лиц попасть в Россию с Украины Ночью 4 декабря на границе с Украиной в Белгородской области, по данным ФСБ России, произошла перестрелка. В результате погиб один из трех неизвестных, пытавшихся попасть в Россию.