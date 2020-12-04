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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ФСБ сообщила о попытке неизвестных вооруженных лиц попасть в Россию с Украины

ФСБ сообщила о попытке неизвестных вооруженных лиц попасть в Россию с Украины Ночью 4 декабря на границе с Украиной в Белгородской области, по данным ФСБ России, произошла перестрелка. В результате погиб один из трех неизвестных, пытавшихся попасть в Россию.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 4 декабря

Интерфаксвчера в 12:30
РБК

ФСБ сообщила о бое с нарушителями на границе с Украиной

РБКвчера в 04:45
ТАСС

На границе Украины и России произошла перестрелка

ТАССвчера в 03:50
Взгляд.ру

Вооруженный нарушитель застрелен при попытке перейти границу России со стороны Украины

Взгляд.рувчера в 03:55
Телеканал 360°

Несколько вооруженных украинцев попытались прорваться через границу России — ФСБ

Телеканал 360°вчера в 03:53
RT на русском

Трое неизвестных с оружием попытались прорваться в Россию с Украины

RT на русскомвчера в 03:51
РИА Новости

Трое вооруженных мужчин попытались прорваться в России с Украины

РИА Новостивчера в 04:11

Жители Кировской области смогут записаться на прививку от COVID-19

Хотя в первую очередь будут прививать медиков, соцработников, педагогов и другие категории из группы риска, записаться на прививку может каждый желающий, сообщили в региональном правительстве.
RuNews24.ruвчера в 10:23

Биологи выявили три продукта, блокирующие коронавирус

Химические соединения в винограде (преимущественно мускатных сортов), темном шоколаде и зеленом чае способны блокировать ферменты-протеазы SARS-CoV-2, в результате чего останавливается распространение коронавируса в организме.
Российская газета3 декабря в 08:37

Аппарат «Чанъэ-5» прислал первое изображение китайского флага на фоне лунного ландшафта

Китайская автоматическая лунная станция "Чанъэ-5" впервые в истории передала на Землю динамичный снимок государственного флага Китайской народной республики на фоне лунного ландшафта.
Военное обозрениевчера в 07:47

ЦСР: кредитные каникулы для бизнеса не смогли получить 35% компаний

Кредитные каникулы не смогли получить более трети бизнесов (35%), на которые распространялась эта мера поддержки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъвчера в 10:00

Уборщица уволилась из школы после драки с учеником в Хабаровском крае

В одной из школ Хабаровского края уборщица решила уволиться по собственному желанию после драки с учеником, сообщил начальник отдела управления образования городской администрации Алексей Соболев.
Взгляд.рувчера в 03:27

Авербух назвал глупостью новости о сокращении эфирного времени Загитовой

Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал информацию о возможном сокращении экранного времени фигуристки Алины Загитовой, которая является ведущей "Ледникового периода".
РИА Новостивчера в 09:21

Конгресс США предписал Пентагону усилить систему ПРО к 2026 году

Вашингтон, 4 декабря 2020, 23:42 — REGNUM Конгресс США предписал Агентству по противоракетной обороне Пентагона разработать план развертывания на территории страны 20 дополнительных перехватчиков баллистических ракет, чтобы к 2026 году довести их количество до 64 единиц.
REGNUMвчера в 15:42

В Роспотребнадзоре объяснили разную температуру у пациентов с коронавирусом COVID-19

Почему не у всех заразившихся коронавирусом поднимается высокая температура, объяснила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, передает ТАСС.
Shraibikus Newsвчера в 03:04

ASRock реализовала технологию AMD Smart Access Memory в LGA 1200-плате Z490 Taichi

Shadow of the Tomb Rider с активной функцией Clever Access Memory Результат с выключенной Clever Access Memory Assassin’s Creed Valhalla с активной Clever Access Memory Результат с выключенной Clever Access Memory Источник также предоставил скриншоты, демонстрирующие, как активировать Clever Access Memory в бета-версии BIOS материнской платы ASRock Z490 Taichi.
3DNewsвчера в 14:26