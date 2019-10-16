Политика

ВедомостиВедомостиФСБ сообщила о предотвращении 39 терактов за год

В отношении остальных собираются доказательства. С начала года в России были предотвращены 39 терактов в различных регионах, ликвидированы 32 террориста, пресечена деятельность 49 террористических ячеек, продолжил директор ФСБ.
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Глава ФСБ заявил о предотвращении 39 терактов в России с начала года

RT на русском03:41

Бортников заявил об угрозе атак террористов «автономными роями дронов»

РБК03:56

Директор ФСБ предупредил об имитации хакерами-террористами действий спецслужб

Интерфакс04:21

ФСБ: 39 терактов предотвратили в России за 2019 год

Телеканал 360°03:33

Глава ФСБ рассказал об угрозе массированных террористических атак дронами

Известия04:25

Бортников отметил надежность российской системы киберзащиты на фоне роста атак

ТАСС03:47

В России предотвратили 39 терактов, сообщил глава ФСБ

РИА Новости05:43
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Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал "РЕН ТВ" о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика

«Лукойл» решил раздать больше денег

Совет директоров утвердил, что на дивиденды пойдет весь свободный денежный поток.
Lenta.ru 08:17
Общество

Водителей обяжут устанавливать госномера в день покупки

Глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД сообщил, что с первого дня следующего года вступит в силу закон, по которому владельцы обязаны будут устанавливать госномера на машины в день покупки.
Московский Комсомолец 04:43
Армия и оружие

Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам

Утро.ru вчера в 15:00
Политика

Песков прокомментировал исполнение гимна РФ в ОАЭ и Саудовской Аравии

Гипертрофированная реакция на огрехи в исполнении гимна России в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ неуместна, саудовская и эмиратская стороны очень старались и по-доброму приняли российского лидера.
ФАН 06:10
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова

Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Культура

Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

ИнфоСМИ 14 октября в 13:41
Политика

Зеленский рассказал об условиях отвода ВСУ в Донбассе

REGNUM 07:04
Происшествия

Арестован подозреваемый в избиении до смерти биатлониста в Красноярске

Газета.Ru 01:29
Общество

Медведев призвал узнать, почему в 17 регионах выросла смертность в ДТП

"К сожалению, в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 - число погибших в ДТП даже выросло, и в причинах этого нужно детально разобраться", - отметил премьер.
РЕН ТВ 08:09
Общество

Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards

Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Salt Mag 05:41
Транспорт

Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ценами на билеты «Победы» в Россию

Минтранс России вместе с ФАС проанализирует ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа.
RT на русском 06:46
Политика

Путин проверит ход ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин проведет 16 октября совещание в Кремле по вопросу ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .
Летидор 02:32
Происшествия

Один из богатейших челябинских бизнесменов погиб в ДТП

Основатель кондитерской компании «Руслада» Алишах Сулейманов погиб в ДТП на территории Пластовского района.
URA.Ru 01:09
Политика

МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Происшествия

Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков

Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Музыка

На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение

Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 14 октября в 11:02
Политика

Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине

Агентство Bloomberg пишет, что, такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru 07:25
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет

Газета.Ru 08:01
Общество

Мосгорсуд не стал лишать родительских прав Петра и Елену Хомских

Эхо Москвы 08:00
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»

Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
Коммерсантъ 08:11
Футбол

Роналду опередил Месси по стоимости одного поста в Instagram

Роналду за год заработал 38,2 миллиона долларов. В среднем каждый из постов принес футболисту 790 тысяч долларов.
Вечерняя Москва 07:38
Футбол

Маммана перенес операцию на колене

Аргентинский защитник «Зенита» Эммануэль Маммана перенес операцию на коленном суставе.
Нева Спорт 08:06
Происшествия

Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
RT на русском 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
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