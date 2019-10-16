Политика
ВедомостиФСБ сообщила о предотвращении 39 терактов за год
В отношении остальных собираются доказательства. С начала года в России были предотвращены 39 терактов в различных регионах, ликвидированы 32 террориста, пресечена деятельность 49 террористических ячеек, продолжил директор ФСБ.
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Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал "РЕН ТВ" о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика
«Лукойл» решил раздать больше денег
Совет директоров утвердил, что на дивиденды пойдет весь свободный денежный поток.
Lenta.ru 08:17
Общество
Водителей обяжут устанавливать госномера в день покупки
Глава управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров на всероссийском семинаре-совещании ГИБДД сообщил, что с первого дня следующего года вступит в силу закон, по которому владельцы обязаны будут устанавливать госномера на машины в день покупки.
Московский Комсомолец 04:43
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Утро.ru вчера в 15:00
Политика
Песков прокомментировал исполнение гимна РФ в ОАЭ и Саудовской Аравии
Гипертрофированная реакция на огрехи в исполнении гимна России в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ неуместна, саудовская и эмиратская стороны очень старались и по-доброму приняли российского лидера.
ФАН 06:10
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ 14 октября в 13:41
Общество
Медведев призвал узнать, почему в 17 регионах выросла смертность в ДТП
"К сожалению, в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 - число погибших в ДТП даже выросло, и в причинах этого нужно детально разобраться", - отметил премьер.
РЕН ТВ 08:09
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards
Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Salt Mag 05:41
Транспорт
Минтранс и ФАС изучат ситуацию с ценами на билеты «Победы» в Россию
Минтранс России вместе с ФАС проанализирует ситуацию с повышением авиакомпанией «Победа» стоимости билетов из-за рубежа.
RT на русском 06:46
Политика
Путин проверит ход ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин проведет 16 октября совещание в Кремле по вопросу ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке.
Известия вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас умилил подписчиков новым видео с двойняшками
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце 2017 года впервые стали родителями .
Летидор 02:32
Происшествия
Один из богатейших челябинских бизнесменов погиб в ДТП
Основатель кондитерской компании «Руслада» Алишах Сулейманов погиб в ДТП на территории Пластовского района.
URA.Ru 01:09
Политика
МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 07:46
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Народные новости вчера в 20:10
Музыка
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Политика
Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 14 октября в 11:02
Политика
Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине
Агентство Bloomberg пишет, что, такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru 07:25
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе арест топ-менеджера «Аэрофлота»
Мосгорсуд оставил в силе арест заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 ноября.
Коммерсантъ 08:11
Футбол
Роналду опередил Месси по стоимости одного поста в Instagram
Роналду за год заработал 38,2 миллиона долларов. В среднем каждый из постов принес футболисту 790 тысяч долларов.
Вечерняя Москва 07:38
Футбол
Маммана перенес операцию на колене
Аргентинский защитник «Зенита» Эммануэль Маммана перенес операцию на коленном суставе.
Нева Спорт 08:06
Происшествия
Эксперт заявил, что ошибки в анализе сбитого под Кировом мальчика нет
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
RT на русском 06:29