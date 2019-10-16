В отношении остальных собираются доказательства. С начала года в России были предотвращены 39 терактов в различных регионах, ликвидированы 32 террориста, пресечена деятельность 49 террористических ячеек, продолжил директор ФСБ.

ФСБ сообщила о предотвращении 39 терактов за год

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