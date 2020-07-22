Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. По данным службы, атака была направлена против сотрудников правоохранительных органов, ее планировали боевики запрещенной в России организации «Исламское государство».

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

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