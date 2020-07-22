Происшествия
РБКФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. По данным службы, атака была направлена против сотрудников правоохранительных органов, ее планировали боевики запрещенной в России организации «Исламское государство».
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Нашумевший сериал по мотивам книг польского фантаста Анджея Сапковского посмотрели 76 млн пользователей, тогда как расположившийся на втором месте четвертый сезон «Бумажного дома» – 65 млн учетных записей.
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Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина
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В США объявили награду за помощь в поимке двух хакеров-украинцев. Об этом рассказал глава Госдепа Майкл Помпео в своем Twitter.
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В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
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Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
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Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
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Из пациентов с коронавирусом на ИВЛ умирает больше половины
По словам Авдеева, препарат гидрохлорохин, на который в начале эпидемии возлагали надежды как на эффективное средство от коронавируса, оказался нерезультативным.
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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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В Москве объявили программу общегородского выпускного в Парке Горького
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«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
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Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
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Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
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