Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

На территории Кабардино-Балкарии «на этапе подготовки» был пресечен террористический акт, сообщает ЦОС ФСБ. По данным ведомства, теракт планировали осуществить члены ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).
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ФСБ и полиция предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

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Газета.Ru 08:31
Происшествия

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Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России.
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Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
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«Весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой», — заявил Володин. После чего заседание завершилось под гимн России.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
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