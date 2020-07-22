Происшествия
КоммерсантъФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
На территории Кабардино-Балкарии «на этапе подготовки» был пресечен террористический акт, сообщает ЦОС ФСБ. По данным ведомства, теракт планировали осуществить члены ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).
Читать в источнике
Оценить207
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Происшествия
Рассмотрение дел старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля
Рассмотрение дел в отношении двух старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля.
Газета.Ru 11:33
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста экс-полицейским по делу Голунова
Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова в 2019 году, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:02
Путешествия
Глава Ростуризма рассказала об условиях кешбэка за туры по России
"Программа стартует в начале августа с возможностью купить туры до конца года", - отметила глава Ростуризма.
ТАСС 11:30
Общество
Решение о формате нового учебного года в России примут 20 августа
Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Вечерняя Москва 04:22
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Происшествия
Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова
РИА Новости 11:39
Общество
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
"Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека",- говорится в сообщении.
РИА Новости 10:28
Политика
Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
Армия и оружие
Российские силы ПВО сопроводили самолеты США и Германии у границ РФ
Отечественные силы ПВО привлекались для сопровождения самолетов США и Германии, замеченных рядом с границами России.
Актуальные Новости 10:13
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Здоровье
В Свердловской области выявлены нарушения при лечении коронавируса
Росздравнадзор выявил «грубые нарушения» в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19 в Свердловской области.
Уральский меридиан вчера в 11:35
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Вести.Ru 10:07
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Общество
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Известия 10:40
Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
RT на русском 09:34
Фигурное катание
Тренер Тарасова помогает Медведевой с короткой программой в Москве
В работе над короткой программой в столице фигуристке Евгении Медведевой помогает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
News.ru 06:26
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»
В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили 02:54
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 07:16
Политика
Госдума завершила весеннюю сессию и подвела итоги
«Весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой», — заявил Володин. После чего заседание завершилось под гимн России.
ИА Красная Весна 10:33
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Наука
Выживает самый дружелюбный: ученые уточнили теорию Дарвина
Современные исследования заставляют усомниться в формулировке Чарльза Дарвина о том, что в процессе эволюции выживает самый приспособленный.
Live24 01:52
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00