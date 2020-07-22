Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

На территории Кабардино-Балкарии «на этапе подготовки» был пресечен террористический акт, сообщает ЦОС ФСБ. По данным ведомства, теракт планировали осуществить члены ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).
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ФСБ опубликовала видео спецоперации в Кабардино-Балкарии

РИА Новости10:11

СК возбудил дело по факту обстрела оперативников террористами в КБР

РЕН ТВ10:57

В КБР возбудили дело о посягательстве на оперативников после предотвращения теракта

ТАСС10:40

ФСБ и полиция предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

Газета.Ru11:00

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии

РБК09:04

ФСБ объявила, что пресекла подготовку теракта в Кабардино-Балкарии

Эхо Москвы09:32

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Кабардино-Балкарии

RT на русском10:40
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 10:33
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Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

RT на русском 09:34
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Политика

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
Российская газета 12:52
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
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Футбол

«Спартак» намерен сделать предложение Кокорину

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Спартак». В ближайшее время москвичи намерены сделать ему предложение.
Metaratings 09:31
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Экономика

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
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Происшествия

Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову

Экономика сегодня 09:15
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Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
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Здоровье

В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом

О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
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Происшествия

СБУ задержала возможного убийцу Захарченко

Ополченцы, по информации СМИ, подозревают в убийстве главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко агентов под руководством сотрудника контрразведки СБУ Андрея Байдалы.
ПолитРоссия 10:50
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Спорт

EA Sports представила обложку FIFA 21

The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.
LiveSport.ru 12:34
Общество

Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
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Общество

Медведь и три тюленя погибли в зоопарке Калининграда

ЧП произошло в ночь на 22 июля. В зоопарке Калининграда умерли 3 балтийских тюленя и пожилой медведь барибал.
Piter.tv 10:06
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Общество

В Минздраве объяснили случай повторного заражения коронавирусом в РФ

Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава: «Повторное заражение (коронавирусом) — явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека».
НТВ 10:58
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Общество

Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
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Политика

В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия 04:04
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Общество

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM 04:00
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Фигурное катание

Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
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Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Газета.Ru 08:34
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Происшествия

Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
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Экономика

Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе

Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
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Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Известия 08:42
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн человек

Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 15 миллионов.
Дождь 12:37
Происшествия

В центре Киева взорвался автомобиль

Lenta.ru 12:12
Общество

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у пользователей в России

Второе место по популярности среди российских пользователей заняла композиция «Blinding Lights» канадского певца The Weeknd.
Слово и Дело вчера в 22:32
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Происшествия

В ДТП в Набережных Челнах пострадали восемь человек

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в ДТП пострадали восемь человек.
ТАСС 12:28
Армия и оружие

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции.
Piter.tv 06:19
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