Происшествия
КоммерсантъФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
На территории Кабардино-Балкарии «на этапе подготовки» был пресечен террористический акт, сообщает ЦОС ФСБ. По данным ведомства, теракт планировали осуществить члены ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).
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Происшествия
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
RT на русском 09:34
Политика
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
Российская газета 12:52
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Футбол
«Спартак» намерен сделать предложение Кокорину
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может перейти в «Спартак». В ближайшее время москвичи намерены сделать ему предложение.
Metaratings 09:31
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Происшествия
Судившая Кокорина и Мамаева судья Абрамова вынесет приговор Ефремову
Экономика сегодня 09:15
Политика
Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
Происшествия
СБУ задержала возможного убийцу Захарченко
Ополченцы, по информации СМИ, подозревают в убийстве главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко агентов под руководством сотрудника контрразведки СБУ Андрея Байдалы.
ПолитРоссия 10:50
Спорт
EA Sports представила обложку FIFA 21
The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.
LiveSport.ru 12:34
Общество
Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Общество
Медведь и три тюленя погибли в зоопарке Калининграда
ЧП произошло в ночь на 22 июля. В зоопарке Калининграда умерли 3 балтийских тюленя и пожилой медведь барибал.
Piter.tv 10:06
Общество
В Минздраве объяснили случай повторного заражения коронавирусом в РФ
Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава: «Повторное заражение (коронавирусом) — явление редкое, и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека».
НТВ 10:58
Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия 04:04
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн человек
Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 15 миллионов.
Дождь 12:37
Происшествия
В центре Киева взорвался автомобиль
Lenta.ru 12:12
Общество
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Музыка
Сервис Shazam назвал самые популярные песни у пользователей в России
Второе место по популярности среди российских пользователей заняла композиция «Blinding Lights» канадского певца The Weeknd.
Слово и Дело вчера в 22:32
Происшествия
В ДТП в Набережных Челнах пострадали восемь человек
Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в ДТП пострадали восемь человек.
ТАСС 12:28
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции.
Piter.tv 06:19